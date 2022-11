Niemcy. Pierwsza narodowa strategia walki z antysemityzmem

Przyjęta w środę (30.11.2022) przez niemiecki rząd „strategia narodowa” ma stworzyć optymalne warunki do zapobiegania i zwalczania antysemityzmu, a z drugiej strony – jak najlepiej wspierać życie żydowskie w Niemczech. Przewiduje ona m.in. ewaluację i dostosowanie bieżących środków i programów – wyjaśnił pełnomocnik rządu RFN ds. walki z antysemityzmem Felix Klein.

Kary dla antysemitów

Jak głosi przyjęta przez rząd „narodowa strategia”, aby podjąć działania przeciwko nienawiści do Żydów, należy zamknąć luki prawne i konsekwentnie wykorzystywać „możliwości represyjne”, takie jak postępowanie karne czy zakazy stowarzyszeń. Należy wzmocnić ochronę ofiar i obszernie informować o ofertach wsparcia. Wykluczono jakiekolwiek wsparcie finansowe dla organizacji kwestionujących prawo Izraela do istnienia, a także wsparcie dla projektów wzywających do bojkotu tego państwa.

Felix Klein - pełnomocnik rządu RFN ds. walki z antysemityzmem

Strategia wskazuje również, że Żydzi mają konstytucyjne prawo „do swobodnego rozwoju zgodnie ze swoją tożsamością kulturową i religijną, na przykład w odniesieniu do elementów żydowskiej praktyki religijnej”. Przekazywana ma być wiedza o życiu żydowskim i świadomość, że życie to jest różnorodne.

Żywa kultura pamięci

Strategia obejmuje także gromadzenie danych, badania i edukację jako środki zwalczania wrogości wobec Żydów w formie wymiany młodzieży, w sporcie i w kulturze. Celem jest również wspieranie „żywej kultury pamięci” w społeczeństwie, w którym żyją migranci, m.in. przeróżnych miejsc pamięci.

We wszystkich tych działaniach ma być uwzględniona żydowska ekspertyza i rozwój empatii dla osób dotkniętych antysemityzmem. Strategia skupia się również na internecie i odnosi do nienawiści, podżegania i teorii spiskowych. Aby je rozpoznać, należy w społeczeństwie wzmocnić kompetencje komunikacyjne i promować programy edukacyjne.

Przyjęta przez niemiecki rząd strategia w walce z nienawiścią do Żydów to realizacja zobowiązania, które Niemcy podjęły wspólnie z innymi państwami Unii Europejskiej. Kraje UE zobowiązały się do końca tego roku przedstawić krajowe programy walki z antysemityzmem.

(KNA/dom)