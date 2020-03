И Мицкоски удира во истиот ѕид

Има една песна од легендарниот албум на Дејвид Боуви „Low" насловена како „Always Crashing in the Same Car" (Секогаш се судирам во истиот автомобил), во која „Танкиот бел војвода" пее за тоа колку и да поминува илјадници километри на патот, гледајќи лево и десно додека вози, секогаш се судира со истиот автомобил. Некако отприлика така заликуваше изјавата од пред некој ден на вмровскиот лидер, Христијан Мицкоски, околу вонредниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Поминаа четири години од оние настани пред седиштето на Државната изборна комисија, од оние жестоки антизападни тиради на тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ и луѓето од неговите втори, трети и четврти ешалони. Тоа беше дел од тогашниот страв на Никола Груевски да не ја загуби власта, затоа што таа претставуваше се за него. Најпосле, сепак, ја загуби власта, потоа речиси не престана да влегува и излегува од судниците, за конечно да избега од земјата. Но наследството му го остави на оној што го наследи.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Референдумска битка Кариерата на Груевски во политиката започна во првата влада на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од Љубчо Георгиевски, во 1998. како министер за трговија, а продолжи како министер за финансии. Но искачувањето до врвот на македонската политика, Груевски го започна во 2004., по неуспешниот референдум против територијалната поделба, откако претходно успешно го одбрани партискиот престол во хотелот Панорама.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Преродбата во 100 чекори На парламентарните избори во 2006 ВМРО-ДПМНЕ предводена од Груевски извојува убедлива победа. Младиот технократ ветуваше економска преродба на земјата и брзо членство во ЕУ и НАТО. Граѓаните му ја дадоа довербата на гласањето на 5 јули, но ретко кој очекуваше дека Груевски неограничено ќе владее и во следните 10 години.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Поддршка од Западот Младиот премиер во првите години уживаше голема поддршка од меѓународната заедница и особено од сестринските партии во Европа. Веќе во октомври 2006. беше пречекан во Берлин од канцеларката Ангела Меркел со воени почести. Западните политичари во него гледаа надеж за земјата и за регионот и пресврт од дотогашната националистичка политика.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец На крилата на поразот од Букурешт Преродбата на Груевски продолжи на изборите во 2008 година кои ги доби со огромно мнозинство благодарение пред сѐ на националистичката кампања која во прв план го имаше фијаското на Самитот на НАТО во Букурешт и паролата „името не го даваме“. Оттогаш започна и непреченото владеење на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Скопје 2014 На крилата на големата изборна победа, Груевски го стави во погон проектот „Скопје 2014“. Целта беше да „се зајакне“ идентитетот на народот и да му се покаже на светот дека Македонците не се дрво без корен. Исходот: потрошени речиси 600 милиони евра народни пари на споменици и неокласични објекти кои завршуваа во џебовите на фирми блиски до ВМРО-ДПМНЕ.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Партнерот во сенка На претседателските избори во 2009 година победата на Ѓорге Иванов ја заокружи комплетната контрола на власта на ВМРО-ДПМНЕ. Иванов ќе биде реизбран во 2014 година и до денес ќе остане верен следбеник на својот политички ментор- Груевски. На поддршката ќе возвраќа повеќепати, прво со општата аболиција во 2016 година, а потоа и со одбивањето да му го даде мандатот на Заев во 2017.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Почеток на крајот Кога во февруари 2015. Заев започна да ги објавува прислушуваните материјали, Груевски беше на зенитот на својата моќ - неприкосновен во партијата и државата. Серијата протести таа година го потресоа, но не го загрозија посериозно. Дури откако се вмеша и меѓународната заедница, а Иванов мораше да интервенира со аболиција, граѓаните масовно почнаа да излегуваат на улиците во Шарената револуција.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Новата ера (не) започна Тешкиот пораз на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во 2017, значеше и крај за Груевски на чело на партијата. Новата ера која ја најавуваше, не се случи. Она што од денешен аспект е интересно, е средбата со Орбан во септември 2017 во Охрид, на која наводно и паднала понудата за азил од страна на унгарскиот премиер. По неколку месеци на чело на партијата Груевски беше заменет од Христијан Мицкоски.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Лице од потерница Откако пресудата за двегодишната затворска казна во случајот „Тенк“ на СЈО стана правосилна, се очекуваше Груевски да се јави на издржување на казната. Но, тој се јави на Фејсбук од Будимпешта од каде порача дека „ќе остане верен на каузата на Македонија“. МВР, веројатно задоцнето, одлучи да трага по експремиерот со потерница.

Никола Груевски: како реформаторот стана бегалец Наследството на Груевски Дали Никола Груевски ќе биде испорачан назад во Македонија каде се соочува со уште четири судски процеси, во моментов може само да се шпекулира. Зад себе остава долго досие на злоупотреби и криминал, и држава која во последните години од неговото владеење се најде во изолација и беше предмет на жестоки критики и потсмев во демократскиот свет. Автор: Борис Георгиевски



Понекогаш изгледа здодевно да се повторуваат некои работи од тоа наследство, како она писмо на Мицкоски до тогашниот висок дипломат на Стејт департментот, Вес Мичел, каде му држеше професорско предавање како ноќта била најцрна пред зората и уште редица други „гачки“ во времето пред референдумот и потоа околу уставните измени и Преспанскиот договор. Тоа беше удирањето во истиот ѕид што го почна Груевски обземен од стравот за сопствената слобода и тоа го трансферира како неприродна идеологија врз својата партија. Со изјавата околу извештајот на Европската комисија Мицкоски го почна возењето на новиот круг во кое повторно се судира со истиот автомобил. Во некоја рака може да се се каже дека има консквентност во ставовите, но да потцениш и да отфрлиш цел извештај, кој не го очекуваа со нетрпение само граѓаните на оваа земја, туку и сите земји членки на ЕУ (меѓу нив и Франција), не е само неодговорно, туку е и доказ дека неговите политички интереси и на онаа номенклатура околу него е поважна од се. Дури и од успехот на Македонија. Дополнително, во таа изјава е сместено и едно подметнување насочено кон Делегацијата на ЕУ во Скопје. Затоа, треба уште еднаш да се прочита таа изјава:

„Она што е важно, дај боже да отпочне процесот на интегрирање на Македонија во Европската Унија ќе го води нова влада која ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ... Доколку Зоран Заев остане да ги води тие преговори тоа ќе значи дека реверзибилната методологија че биде една приказна без крај и никогаш нема да дојдеме до местото коешто одамна го заслужуваме, да бидеме дел од европското семејство. Но, среќа што ќе се случи промена по 12 април и една нова одговорна влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе спроведе реформи и ќе ја однесе Македонија на брза лента онаму каде што и е местото... Јас го прочитав последниот краток извештај којшто е испорачан од Канцеларијата на Европската Унија во нашата земја до Брисел и единствено нешто за што можам да се сложам со тој извештај е делот во кој се бара да се отпочне тој процес. Со ништо друго, за жал, не можам да се сложам, бидејќи ни оддалеку ни одблиску не ја отсликува вистинската вистина во државата".

„Вистинската вистина"

Има една интересна работа во врска со оваа изјава дадена како одговор на новинарско прашање. Неа ја немаше во прес-клипингот испратен од ВМРО-ДПМНЕ до редакциите на медиумите, ниту пак можете да ја најдете на официјалната веб-страница на партијата. Можете само да ја слушнете на видео записот на „Јутјуб“. Зошто партијата решила да не објавува писмен запис од толку важните зборови на нејзиниот лидер, кога претходно во детали се пренесуваа сите негови изјави? Можеби сфатиле дека штетата ќе биде поголема од острината на самоуверените зборови. Или дека опозицискиот лидер уште не разбрал дека, без оглед на извештаите што од секоја земја ги испраќаат европските дипломати, конечниот збор го има колеџот на комесарите во Европската комисија. А оценките доаѓаат и од Директоратот за проширување.

Други колумни од авторот:

-Кој го советува Мицкоски?

-Новата методологија ја бетонираше Преспа

-По кој пат ѕвони поштарот

За време на телевизискиот дуел со Заев, Мицкоски егзалтирано зборуваше за „големиот пријател на Македонија", унгарскиот премиер Виктор Орбан и комесарот за проширување кој доаѓа од Унгарија, Оливер Вархеи. Тој дури индиректно навестуваше дека Вархеи работи по некакви упатства од Орбан за Македонија да доживее успех. Иако еврокомесарот за време на посетата на Скопје резолутно изјави дека тој ги спроведувува само политиките и интересите на Европската комисија. Ако бриселскиот човек на „големиот пријател" Орбан го презентирал извештајот, кој го изработил неговиот ресор пред членовите на Комисијата, како тогаш тој „ни оддалеку ни одблиску не ја отсликува вистинската вистина во државата".

Љупчо Поповски, автор на колумната

По средбата со претседателот на австриското собрание, Волфганг Соботка, Мицкоски пред новинарите ја повтори оваа реторика, додавајќи на неа и лична нота:

„Тоа се вредности коишто јас не можам да ги поддржам и тоа е конечна и лична моја одлука како претседател на ВМРО-ДПМНЕ да се спротивставам на таквите лажни вести. Не можам да кажам дека е реформирано судството, кога видовме како тоа се реформирало по методот 'трас трас‘".

Кажано со обичен јазик, извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија бил лажна вест, а тој лично како претседател на партијата морал да се спротивстави на тоа.

Делува конфузно, а така и е. Никој не знае како ќе одлучат европските лидери на нивниот самит на 26 март, дали конечно ќе ги кренат портите за Македонија и Албанија. На прв поглед изгледа дека работата во голема мерка е завршена, но интересите на земјите членки (без оглед на сегашните поотворени најави) ќе се дознаат на самитот. Македонија навистина може да добие датум, но нема да биде неочекувано одлуката и да се одложи.

„Лична моја одлука"

Изјавата на Мицкоски има едноставно објаснување – тој стравува дека отворањето на преговорите на 26 март може сериозно да ги зголеми шансите за победа на СДСМ на изборите на 12 април. А една недела подоцна и конечно да заврши процедурата за ратификација на Протоколот за НАТО во шпанскиот Сенат (заедно со потписот на кралот) и тој документ да биде испратен во депозитарот во Стејт департментот. И на една седмица пред изборите официјално да се развее македонското знаме пред седиштето на НАТО.

Зоран Заев тогаш би можел да задоволно да каже – за безмалку три години ги завршив двете работи за кои сонуваа неколку генерации политичари од 1990 година, за кои добив многу клетви, станав омразен кај еден значаен дел од македонското ткиво за начинот на којшто го направив тоа, но успеав. Тоа не е мала работа. Но сепак, тоа не значи дека ќе ги добие изборите.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името Мојот идентитет не зависи од името на државата Оли има 40 години и е сопственик на кафе бар во Скопје, организира техно забави и е јога инструктор. Оли гласал „За“ и смета дека тоа било негова граѓанска должност. Тоа што многу негови сограѓани го бојкотираа гласањето или едноставно не им било грижа, го прави тажен, но го очекувал. Оли вели дека не му е грижа за името на државата. Неговиот идентитет не зависи од тоа.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името Не се откажувам од мојот идентитет и достоинство Филип има 29 години и работи како ИТ инженер во Скопје. Свесно го бојкотирал референдумот. Филип сака неговата земја да биде во ЕУ и НАТО, но одлучил да не гласа како протест против владата.„Името е дел од мојот идентитет и моето достоинство. Не сакам да се откажам од тоа“, вели Филип. На прашањето: зошто тогаш не гласал против, Филип вели дека немало кампања за „против“.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името „Против“ како протест против Владата Тони има 37 години, роден е во Скопје и работи како консултант. Тој е меѓу ретките кои гласале „против“. Тони смета дека бојкотот е глупав и неодговорен. Тој чувствувал обврска да гласа, а со неговиот глас „против“ сакал да и порача на владата дека е разочаран од неа. Како на етнички Албанец не му пречи промената на името, но се чувствува како Македонец и силно се идентификува со својата земја.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името Не се осмелија ни да споменат „Северна Македонија“ Златко има 37 години и по професија е епидемиолог. Тој го бојкотирал референдумот. Зошто? „Затоа што тоа е спротивно на сѐ во што верувам. Гласањето ќе му дадеше значење на прашањето, кое воопшто не е ни за дискусија“. Според него, владата се обидела да ги измами граѓаните. „Немаа храброст ни да напишат Република Северна Македонија на ливчето. Затоа што не се осмелија да го кажат тоа гласно“.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името Подобра иднина за децата Со Хиснија (60), неговата сопруга Фериде (55) и нивната ќерка Зумра (31) разговаравме на полињата со тутун во прилепско. Тие гласале „За“ затоа што се надеваат на подобра иднина во ЕУ. Сакале на децата да им обезбедат подобра иднина. А влезот во ЕУ и НАТО според нив значи подобра иднина. Тажни се дека референдумот не успеал. Имале големи надежи во него и сега не знаат што да очекуваат.

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името Какво достоинство ни остана? Дарјан има 36 години и работи во дигитален маркетинг во Скопје. Гласал „За“ но чувствува внатрешен судир во врска со одлуката. Смета дека многумина бојкотирале, но потајно се надеваат дека парламентот ќе го изгласа договорот. Тоа е начин на протест. „Никој не сака да го смени името... се работи за достоинството! Но Македонија е толку падната ниско во моментов... какво достоинство ни остана?“

Пост-референдумски вокс-поп: зошто (не) гласав за промена на името „Чудна кампања“ Рипа има 27 години, а во Македонија се доселила од Ерменија пред 5 години. Работи како шеф на маркетинг во познат ланец хотели. Во меѓувреме добила и државјанство, а на референдумот гласала „За“. Таа мисли дека кампањата била „чудна“- прашањето било поставено како Македонија утре да ќе влезе во ЕУ, а самата промена на името не била правилно наведена. Автор: Каролин Вајнкопф



Што е она што изгледа дека го тера Христијан Мицкоски да се судира со истиот автомобил? Ако тој вели дека третирањето на извештајот на Европската комисија како лажна вест е „е конечна и лична моја одлука" тогаш оценувањето на политичкиот опортунитет може да ги премине границите на интересите на неговата партија. Можеби тој би сакал да ја стави во целосен ризик партијата за да може да каже дека ја извојувал клучната победа над Зоран Заев. Досието во политичката пресметка со Заев речиси целото е пополнето со политички порази. Како генерален секретар на партијата беше сведок на големиот пораз на локалните избори во 2017 година. Потоа, гледаше отстрана како течат преговорите за Преспанскиот договор, упатувајќи предупредувања дека историјата ќе му судела на лидерот на СДСМ и дека тој го предал македонскиот род. Потоа не му успеа да го спречи донесувањето на уставните измени и покрај сите притисоци врз одметнатите пратеници. Ја промовираше Гордана Силјановска-Давкова како кандидат за претседател кој сигурно ќе ги добие изборите. Дури одбиваше да помисли на поинаков исход. Можеби разбра, а можеби и не, дека одличниот резултат на Силјановска-Давкова во значајна мерка се темелеше на нејзиниот углед во многу граѓански средини, кои не се особено наклонети кон вмровската идеологија. Тој одличен успех на Силјановска-Давкова тој во голема мерка го протолкува како негов личен успех во обновата на растресената партија. Сега не сака ни да помисли дека би можел да ги загуби изборите на 12 април и покажува неверојатна нестрпливост да дојде тој датум. Ако може на некој начин и да се прескокне времето.

Нестрпливоста произведува грешки, како оваа со третирањето на извештајот на Европската комисија како лажна вест. Со таков однос не се добиваат неопределените гласачи или оние кои се уште размислуваат дали да излезат на избори. Но, кој знае, можеби има и други работи кои почнуваат да се тркалаат како некаква движечка сила во партијата кои ги поттикнуваат овие постапки. Според некои внатрешни вмровски извори зачудувачки пораснало влијанието на структурите блиски до поранешниот претседател Ѓорге Иванов внатре во партијата. Изборот на Наќе Чулев за технички министер за внатрешни работи е еден од тие сигнали. Не само поради тоа што тој повеќе години беше директор на Агенцијата за разузнавање именуван од Иванов, туку и поради тоа што тој во најтесниот круг соработници во МВР донесе луѓе од од истата таа Агенција. Тоа не е работа што им се допаѓа на многумина во високата вмровска номенкалтура. Тие како да гледаат дека некои работи се движат на друг колосек од базичните вмровски интереси.

Македонските претседатели Првиот претседател: Киро Глигоров (1917-2012) Го сметаа за „историја што чекори“, личност која ги поврза двата столба на македонска државност - АСНОМ 1944 и 8-ми Септември 1991-ва. За изградбата на самостојна Македонија даде личен печат со спроведување на референдумот за независност, донесување на новиот Устав, битката за демократска преобразба на земјата и нејзина меѓународна афирмација. Во 1995. преживеа атентат кој до денес не е расветлен.

Македонските претседатели Вториот претседател: Борис Трајковски (1956-2004) Борис Трајковски беше претседател од 15.12.1999. до 26.02.2004, кога неговиот мандат заврши со трагична смрт во авионска несреќа. Иако многумина се обидоа да ја наметнат тезата дека станал „признат“ по несреќата, денес сите се согласни дека тој својот претседателски габарит го потврди во најтешката - 2001 година, кога ги вложи сите напори да ја акцентира потребата од мир, дијалог и заедништво.

Македонските претседатели Третиот претседател: Бранко Црвенковски Бранко Црвенковски е една од клучните политички фигури во првите две децении од независна Македонија. Бил двапати премиер и еднаш претседател на државата. За време на претседателскиот мандат на Црвенковски од 2004 до 2009 година, Македонија - во 2006. - стана земја кандидат за членство во ЕУ. Црвенковски стана пензионер со 47 години и има сопствена канцеларија во близина на седиштето на СДСМ.

Македонските претседатели Четвртиот претседател: Ѓорге Иванов Ѓорге Иванов функцијата претседател на државата ја извршуваше во два мандата, од 2009 до 2019 година. Често беше предмет на остри критики. Ќе остане запаметен по амнестијата за сите политичари против кои се водеа постапки, по што избувнаа масовни протести. Во јуни 2016 година, по силен домашен и меѓународен притисок, Иванов ја повлече аболицијата.

Македонските претседатели Петтиот претседател: Стево Пендаровски Втората кандидатура за претседателската функција му донесе успех на Стево Пендаровски. Националниот координатор за подготовка на Македонија за НАТО во својата кариера бил советник на двајца македонски претседатели - Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. „Ќе обединувам, нема да делам. Ќе бидам фактор на стабилност, а не фактор на кризи“, вети Пендаровски во својот победнички говор по изборите. Автор: ЕМФ



Постојаните повикување од вмровското седиште и од проопозициските медиуми за нов дуел меѓу Мицкоски и Заев на одреден начин покажува дека концептот за победа се движи на лизгав терен. Однадвор изгледа дека Мицкоски би одел секоја вечер на телевизиски дуел со Заев додека неговиот ривал конечно не се измори, бидејќи тоа нему нема да му се случи. Неговата изјава еден ден по дебатата на Канал 5 дека тој се „забавувал“ на дуелот е една од најлошите политички изјави во последниве 20 години кажана без такт, без политички усет, па дури и без елементарно политичко знаење.

Па, сепак, политиката некогаш е необјаснива работа. Како и расположението на гласачите. Затоа, шансите на Христијан Мицкоски на 12 април се исти како и оние на Зоран Заев. Неколку работи можат да натежнат на некоја страна од вагата во време на кампањата, кои не мора да значат дека непосредно се поврзани со членството во НАТО или можниот датум за преговори со ЕУ. Туку повеќе со невнимателни изјави или погрешни проценки.