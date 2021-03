Norma Baru: Mx dan Gender Netral

Bintang Transgender Elliot Page Tampil di Majalah Time

Laverne Cox

Seperti yang disampaikan Elliot Page melalui suratnya, "diskriminasi terhadap transgender sedang marak." Tepat sebelum Page mengeluarkan pengumuman, Laverne Cox, aktivis transgender terkemuka lainnya, memaparkan di Instagram tentang serangan transphobic di Los Angeles. Bintang "Orange is the New Black" itu adalah wanita transgender terbuka pertama yang dinominasikan untuk Emmy Award.