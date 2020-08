WHO Puji Respons India Redam Wabah Corona 

Perdana Menteri Narendra Modi, Selasa (11/8) lalu, meminta kepala pemerintahan regional agar menggandakan kapasitas tes dan pelacakan terduga pasien.

“Jika kita bisa mengalahkan corona di 10 negara bagian ini, negara ini akan menang,” katanya dalam sebuah konferensi video dengan perdana menteri negara-negara bagian India. Kesepuluh wilayah itu mewakili 80% dari sekitar 640.000 kasus aktif di India, dan 82% untuk jumlah kematian yang berjumlah total 45.257 kasus.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) meyakini India sudah berbuat banyak, terutama jika mengingat jumlah populasinya. Dalam sebuah wawancara ekslusif dengan DW, Poonam Khetrapal Singh, Direktur Regional WHO untuk Asia Selatan dan Timur, mengatakan respons pemerintah di New Delhi patut dipuji.

Berikut kutipan wawancaranya:

DW: Apakah Anda puas dengan cara otoritas India menanggulangi pandemi virus corona?

Poonam Khetrapal Singh: India mengambil langkah berani seperti mengawasi orang di pelabuhan dan bandar udara, melacak kontak, melatih tenaga medis, meningkatkan kapasitas tes, menyiapkan fasilitas kesehatan dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Lockdown yang dilakukan dini juga membantu pemerintah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan. Keputusan memproduksi perangkat pelindung secara lokal untuk menjamin pasokan saat ini dan di masa depan, menunjukkan India siap menghadapi wabah untuk waktu lama.

Dr Poonam Khetrapal Singh, Direktur Asia Selatan dan Timur di WHO.

Tapi, respons pemerintah berbeda antara level nasional dan negara bagian. Di negara sebesar India, kebijakan yang diambil di negara-negara bagian tidak merata menyentuh semua area. Meningkatkan kapasitas dan mempercepat respons masih menjadi tantangan. Tapi meski demikian, India sudah mendemonstrasikan komitmen yang kokoh untuk memerangi pandemi.

Apakah naiknya angka kasus penularan bisa menjadi tantangan buat pemerintah?

Jumlah kasus di India harus dibandingkan dengan populasinya yang berjumlah 1,3 miliar manusia. Penularan Covid-19 tidak setara di berbagai negara, dan di India situasinya tidak berbeda. Ada area dengan kasus-kasus sporadis, beberapa membentuk klaster kecil, dan ada pula klaser-klaster besar di kota berpenduduk padat.

Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan implementasi yang luar biasa dalam kebijakan kesehatan publik, seperti tes, lacak, isolasi dan rawat, di lokasi paling sulit yang kini menjadi contoh bagaimana wabah Covid-19 seharusnya ditanggulangi. Salah satu contohnya adalah Dharavi, salah satu kawasan kumuh paling besar di Asia dan salah satu pemukiman paling padat di Bumi, di mana satu juta manusia hidup di area seluas 2,1 kilometer persegi. Di sana, vabah virus menciut menjadi kasus-kasus sporadis setelah protokol kesehatan diterapkan dengan ketat.

Apakah India membutuhkan pendekatan yang beragam untuk menanggulangi Covid-19?

Ketika negara-negara di dunia sekarang berusaha menyeimbangkan antara menyelamatkan nyawa atau sumber pendapatan, mereka harus fokus menyesuaikan protokol kesehatan dan sosial dengan epidemiologi lokal. Respons pemerintah harus mengacu kepada besarnya risiko di level subnasional atau bahkan di tingkat komunitas. Penentuan risiko juga harus didasarkan pada faktor-faktor epidemiologis, kapasitas medis dan kesehatan publik.

Kebijakan kesehatan dan pembatasan sosial selayaknya disesuaikan untuk melindungi kelompok paling lemah, dan menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk melonggarkan atau meneruskan pembatasan sosial.

Pemerintah India dipuji lantaran giat melacak kasus dugaan penularan virus dan mengisolasi klaser virus di kantung-kantung padat penduduk.

Perubahan pada protokol kesehatan dan sosial, termasuk pembatasan sosial berskala besar, harus dilakukan untuk meminimalisir lonjakan kembali angka penularan Covid-19. Langkah-langkah berkelanjutan diperlukan untuk mencegah eskalasi wabah dengan memperlambat, meredam dan memutus rantai penularan.

Semua negara harus melanjutkan upaya pendeteksian dan pengetesan secara dini, mengisolasi dan memberikan layanan medis terhadap kasus yang sudah terkonfirmasi, dan melacak semua kontak, mempromosikan praktis higiene dan etiket menutup lubang pernafasan, melindungi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan.

Kapan menurut Anda vaksin Covid-19 tersedia secara komersil?

Saat ini, lebih dari 165 bakal calon vaksin sedang berada dalam pengembangan. Dari jumlah itu, sekitar 26 kandidat vaksin sedang diujikan kepada manusia. Kami tahu setidaknya 3 atau 4 vaksin sudah memasuki fase ketiga uji klinis. AstraZeneca, Moderna dan Cansino sudah memulai fase tiga. Kami juga mengetahui bakal calon vaksin dari Rusia yang sudah memasuki fase ini. Beberapa lainnya masih berada di fase 1 atau 2, dan baru akan memasuki fase ketiga dalam beberapa bulan ke depan.

Bakal calon vaksin bisa bermacam-macam, vaksin virus menggunakan virus hidup yang sudah dibuat lemah, vaksin berbasis protein, dan vaksin DNA yang masih sangat baru.

Kecepatan pengembangan vaksin sejauh ini sudah sangat luar biasa. Kerangka waktu pengembangan ini memunculkan harapan, bahkan meski akan ada banyak faktor tak terduga yang bisa memperlambat keberhasilan mereka. Ada beberapa hasil studi yang sangat menjanjikan dari uji klinis untuk beberapa kandidat vaksin. Hasilnya sangat memuaskan.

Tapi kita harus menunggu hingga uji klinis kandidat vaksin sudah tuntas untuk bisa lebih memahami kapan vaksinnya akan bisa digunakan. Sangat penting bahwa vaksin memenuhi standar keselamatan dan keampuhan sebelum bisa digunakan secara massal terhadap manusia.

(Red: rzn/gtp)

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Tempat ibadah bersejarah Di India hidup hampir 21 juta umat sikh. Ini membuat Sikhisme jadi agama keempat terbesar di negara itu. Salah satu pilar utama Sikhisme adalah "sewa" yang berarti: pelayanan. Tempat ibadah umat sikh yang disebut "gurdwaras" menawarkan makanan gratis bagi jutaan orang di seluruh dunia.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Restriksi akibat COVID-19 dipatuhi Semua gurdwara di New Delhi ditutup akhir Maret lalu, ketika India melaksanakan lockdown. Walaupun tidak ada yang datang beribadah, staf grudwara tetap melaksanakan doa harian dan menolong warga miskin. Bulan lalu, tempat ibadah kembali dibuka untuk umum di India. Untuk itu, dilaksanakan pemeriksaan temperatur tubuh, pembersihan tangan dan penggunaan masker.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Dapur komunitas Sikh Menurut filsafat Sikhisme, mereka yang taat beragama tidak boleh pulang tanpa bekal apapun. Jika berkunjung ke sebuah gurdwara orang bisa mendapat pelajaran dari guru Sikh, "parshad" atau kue-kue kecil dari tepung gandum dan makanan dari dapur komunitas.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Ribuan makanan disiapkan setiap hari Dapur dibuka setiap hari pukul 3 pagi, untuk menyiapkan makanan bagi hampir 100.000 orang. Misalnya di dapur ini, laki-laki dan perempuan bekerja bersama memasak kacang-kacangan, roti dan nasi. Dananya berasal dari badan Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) dan donasi dari warga sikh.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Pemberian makanan di 20 lokasi Makanan kemudian diangkut truk dan mobil van ke seluruh penjuru New Delhi dan daerah sekitar seperti Noida dan Ghaziabad. Kawasan dipilih berdasarkan kebutuhan. Biasanya, jika di daerah itu tidak ada bantuan lainnya. Pejabat pemerintah dan NGO lokal juga meminta ribuan porsi.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Makanan bagi yang memerlukan Bagi umat sikh, menolong orang miskin adalah kebajikan yang utama. Bahkan sebelum truk datang, orang-orang sudah mengantre untuk dapat makanan setiap hari. Yang datang adalah pria, perempuan, anak-anak yang hidup di jalan, orang lumpuh dan orang usia lanjut. Keluarga yang tidak punya penghasilan, terutama karena COVID-19 dapat bantuan untuk beberapa pekan.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Proses yang terorganisir baik Ada dua antrean. Satu untuk pria-pria yang sehat. Antrean ke dua untuk perempuan, warga lansia dan mereka yang cacat. Proses untuk mendapat makanan terorganisir baik, tapi "physical distancing" sulit diikuti karena jumlah orang sangat banyak.

Jutaan Selamat dari Kelaparan Berkat Bantuan dari Tempat Ibadah Umat Sikh Antrean panjang Bagi banyak orang yang menunggu di antrean, hanya ini makanan untuk hari itu. Bahkan ada yang membawa tas agar bisa membawa makan bagi teman atau anggota keluarga yang tidak bisa datang ke truk dari gurdwara. Truk-truk itu sudah mencapai lokasi-lokasi yang tidak terjangkau pemerintah maupun organisasi bantuan. (Ed.: ml/ap) Penulis: Seerat Chabba