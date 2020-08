WHO: Mungkin Tidak Akan Pernah Ada ‘Solusi Sederhana’ bagi COVID-19

AS Secara Resmi Umumkan Keluar dari WHO di Tengah Pandemi

Pemerintahan Trump secara resmi akan menarik AS keluar dari WHO pada 6 Juli 2021. Trump menuduh WHO gagal menangani pandemi dan menjadi “boneka” Cina. Meski ia juga tuai kritik atas kegagalan penanganan pandemi di AS.