Varian Lambda Diperkirakan Sudah Menyebar ke Seluruh Amerika Latin

Diklasifikasikan sebagai Varian of Interest oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 17 Juni, varian Lambda, atau C.37 virus corona telah terdeteksi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS) dan setidaknya 29 negara yang mayoritas terletak di Amerika Latin.

Di Peru, tempat varian ini pertama diidentifikasi pada Agustus 2020, varian Lambda menyumbang lebih dari 80% infeksi baru pada bulan Juni. Varian ini menyebar dengan cepat di Cile, Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Meksiko.

"Sejauh ini kami tidak melihat indikasi bahwa varian Lambda lebih agresif," kata ahli virologi WHO, Jairo Mendez-Rico, kepada DW.

"Ada kemungkinan bahwa varian ini menunjukkan tingkat infeksi lebih tinggi, tetapi kami belum memiliki cukup data yang dapat diandalkan untuk membandingkannya dengan Gamma atau Delta."

Vaksinasi tetap dianjurkan

Varian virus corona SARS-CoV-2 yakni Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Delta (B.1.617.2), dan Gamma (P.1) dikategorikan sebagai Variant of Concern oleh WHO. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa varian-varian tersebut lebih menular, lebih sulit diobati, dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius.

"Kemungkinan SARS-CoV-2 akan menjadi lebih menular selama evolusinya tetapi tidak melulu bersifat lebih merusak terhadap inangnya," kata Mendez-Rico.

Banyak ilmuwan percaya bahwa pandemi virus corona tidak akan berakhir sampai setidaknya 80% populasi dunia telah divaksinasi. Varian-varian baru seperti Lambda bisa terus bermunculan hingga target vaksinasi global itu tercapai.

Mendez-Rico mengatakan vaksinasi tetap menjadi pertahanan yang paling efektif: "Semua vaksin yang telah kami setujui di seluruh dunia umumnya efektif melawan varian virus corona yang kini beredar, dan tidak ada alasan untuk mencurigai vaksinasi itu kurang efektif terhadap varian Lambda."

Tingginya jumlah korban di Peru

Ahli virologi Pablo Tsukayama dan timnya di Universitas Cayetano Heredia Lima di Peru selama berbulan-bulan telah melacak evolusi varian Lambda di negara itu setelah mengidentifikasinya melalui pengujian genom. Mereka menemukan bahwa varian ini menyebar lebih cepat daripada varian yang dianggap jauh lebih berbahaya oleh WHO, bahkan mengalahkan varian Gamma, yang telah merajalela di negara tetangga Brasil.

Peru tengah kewalahan menghadapi penyebaran varian Lambda virus corona SARS-CoV-2

"Pada Desember terdapat 200 infeksi varian Lambda," kata Tsukayama. "Pada akhir Maret, varian ini ditemukan di setengah dari semua sampel yang diambil di Lima. Sekarang, tiga bulan kemudian, kami melihat lebih dari 80% dari semua infeksi secara nasional. Lambda telah menjadi varian dominan di Peru dalam waktu yang sangat singkat."

Tsukayama mengatakan varian Lambda lebih mudah menular, yang membuatnya menyebar begitu cepat di Peru. "Dengan 187.000 kematian dan tingkat kematian tertinggi di dunia, kami adalah negara yang paling sedang berjuang melawan virus corona," katanya pada bulan Juni.

Jadi episentrum kemunculan varian baru?

Amerika Latin - dengan lebih dari 1,4 juta kasus kematian akibat virus corona - bisa menjadi episentrum baru bagi munculnya berbagai varian virus corona. Di Kolombia, misalnya, B.1.621 yang sangat menular, varian ini pertama kali terdeteksi di sana pada bulan Januari, dan semakin menyebar.

Kombinasi dari sistem perawatan kesehatan yang kini telah kewalahan, populasi yang mayoritas bergantung kepada pekerjaan tidak tetap tanpa kesempatan untuk mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya vaksin telah membuktikan wilayah ini sebagai tempat bagi varian Lambda untuk berkembang biak dengan sempurna. Dengan pengecualian Chili dan Uruguay, yang telah memvaksinasi lebih dari 60% warganya, pelaksanaan vaksin di seluruh Amerika Latin dinilai masih jauh tertinggal.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Gelombang ketiga melanda Infeksi COVID-19 meningkat secara eksponensial di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Laos, Thailand dan Vietnam telah berhasil mengurangi penyebaran virus pada 2020, tetapi saat ini mereka tengah berjuang mengatasi gelombang baru, seperti yang dihadapi Indonesia.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Kekacauan dan kehancuran di Indonesia Hingga Minggu (18/07), Indonesia telah melaporkan 73.582 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 2,8 juta kasus yang dikonfirmasi sejak awal pandemi. Pekan lalu, negara itu melampaui India dan Brasil dalam tingkat infeksi baru. Para ahli meyakini jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Warga putus asa mencari tabung oksigen dan tempat tidur rumah sakit.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Virus corona varian Delta Sistem perawatan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia berjuang untuk mengimbangi masuknya pasien baru COVID-19. Dengan populasi sekitar 270 juta, negara itu sangat terpukul oleh wabah corona setelah perayaan Idul Fitri bulan Mei lalu, yang membuat jutaan orang melakukan perjalanan ke luar daerah. Kasus infeksi melonjak akibat varian Delta yang sangat menular.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Kondisi yang memburuk Pada tahun 2020, para pejabat Vietnam dipuji karena secara efisien sukses menahan penyebaran virus corona. Namun, ketika varian Delta merebak luas, jumlah infeksi di negara itu meningkat tajam. Pemerintah Vietnam saat ini menempatkan seluruh wilayah selatan dalam penguncian selama dua minggu, karena infeksi COVID-19 dikonfirmasi melebihi 3.000 kasus.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Kemarahan terhadap pihak berwenang Pengunjuk rasa Thailand menyerukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Demonstrasi berlangsung ketika kerajaan mencatat rekor tingkat infeksi virus corona. Rumah sakit di seluruh negeri berada di bawah tekanan.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Pariwisata Thailand tidak berdaya Sektor pariwisata Thailand juga terdampak parah oleh pandemi corona. Ketika Bangkok dan provinsi sekitarnya berjuang menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah justru mendorong rencana untuk membuka kembali pulau resor populer Phuket sebagai upaya menyelamatkan ekonomi.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Peluncuran vaksin yang lambat Pemerintah Thailand lambat dalam pengadaan vaksin. Negara gajah putih itu mulai memvaksinasi tim medis pada Februari dan memulai kampanye vaksinasi massal pada Juni dengan suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal dan mengimpor dosis Sinovac buatan Cina. Upaya vaksinasi Thailand sejauh ini lambat dan tidak menentu.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Putus asa mengharapkan bantuan Masyarakat Malaysia tengah berjuang melawan COVID-19. Beberapa warga telah menemukan cara baru untuk meminta bantuan, yakni dengan mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kampanye #benderaputih ramai dibicarakan di media sosial. Malaysia telah memberlakukan lockdown secara nasional sejak 1 Juni lalu untuk mengurangi lonjakan infeksi COVID-19.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 COVID-19 dan kudeta Kudeta militer menghambat akses masyarakat ke fasilitas perawatan kesehatan di Myanmar. Banyak dokter menolak bekerja di rumah sakit untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap junta. PBB telah memperingatkan Myanmar karena berpotensi menjadi "negara penyebar super", lantaran meningkatnya kasus infeksi dan vaksinasi yang lambat.

Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19 Impian mencapai herd immunity Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina mengalami pasokan vaksin yang terbatas dan peluncuran vaksin yang lambat. Pakar kesehatan mengatakan negara itu mungkin menjadi yang terakhir di kawasan Asia Tenggara mencapai kekebalan kelompok. Melihat kondisi saat ini, pihak berwenang mungkin membutuhkan waktu dua tahun atau lebih untuk memvaksinasi setidaknya 75% dari populasi. (ha/hp)



"Sangat mungkin varian baru akan muncul saat gelombang ketiga infeksi virus corona selama musim dingin Amerika Selatan antara Juli dan September," kata Tsukayama. "Varian-varian ini mungkin tidak lebih mematikan tetapi mereka pasti akan lebih menular."

Setelah konferensi donor inisiatif vaksin COVAX pada awal Juni, dana senilai sekitar €8 miliar kini tersedia untuk kampanye vaksinasi di negara-negara miskin. Itu berarti sekitar 1,8 miliar dosis vaksin virus corona dapat didistribusikan ke 90 negara pada awal tahun depan. Itu tidak akan mengakhiri krisis. Dunia tampaknya perlahan menyadari bahwa pandemi hanya bisa dikalahkan secara global.

"Sekarang negara-negara kaya harus dengan cepat mengangkut vaksin sebanyak mungkin ke negara-negara miskin; jika tidak, varian baru akan terus bermunculan," kata Tsukayama. Moto yang mengatakan bahwa 'tidak ada yang benar-benar aman sampai semua orang aman' masih berlaku saat menyangkut virus corona. (ae/gtp)