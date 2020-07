Tren Virus Corona: Pandemi Belum Berakhir

Apa tren global saat ini?

Target semua negara adalah masuk bagian biru dari peringkat dan tetap berada di sana. Negara dan kawasan dalam bagian ini melaporkan nol kasus baru pekan in (tujuh hari terakhir) dan seminggu sebelumnya. Saat ini ada 15 dari 209 negara dan kawasan berada dalam posisi ini.

Catatan: Jumlah kasus baru yang dilaporkan tergantung dari kemampuan negara untuk melakukan test serta strategi untuk mengelola tes.

Bagaimana tren Covid-19 berubah dibanding pekan lalu?

Situasi sedikit memburuk : 103 negara melaporkan pekan ini lebih banyak kasus dibanding pekan lalu.

Bagaimana tren Covid-19 saat ini di negara saya?

Berbasis pada jumlah kasus baru yang dilaporkan – yang dapat merefleksikan wabah lokal atau wabah yang menyebar di seluruh negeri—dalam kurun waktu 14 hari terakhir, negara dan kawasan di klasifikasikan sebagai berikut:

Kasus baru pekan ini lebih dua kali lipat dibanding pekan lalu:

• Asia: Japan, Lebanon, Maldives, Mongolia

• Afrika: Angola, Benin, Botswana, Chad, Western Sahara

• Amerika: Aruba, Bahamas, Barbados, Paraguay

• Eropa: Belgium, Denmark



Kasus baru pekan ini lebih banyak dibanding pekan lalu:

• Asia: Cambodia, China, Cyprus, India, Iraq, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Oman, Palestinian territories, Singapore, Sri Lanka, Syria, Thailand, Uzbekistan, Yemen

• Afrika: Algeria, Burundi, Cape Verde, Congo, Cote dIvoire, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Togo, Tunisia, Zambia, Zimbabwe

• Amerika: Argentina, Bolivia, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Haiti, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, United States of America, US Virgin Islands, Venezuela

• Eropa: Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, France, Germany, Greece, Ireland, Kosovo, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Netherlands, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Spain, Switzerland, United Kingdom

• Oceania: Australia, New Caledonia, Northern Mariana Islands

Jumlah kasus sama dalam dua pekan (tidak ada perubahan plus/minus kasus):

• Asia: Bhutan, Georgia, Jordan, Myanmar, Taiwan

• Afrika: Comoros, Eritrea, Eswatini, Gambia, Guinea Bissau, Mauritius, Sao Tome and Principe, Sierra Leone

• Amerika: Antigua and Barbuda, Belize, Bermuda, Saint Kitts and Nevis, Sint Maarten (Dutch part), Turks and Caicos islands, Uruguay

• Eropa: Austria, Hungary, Iceland, Jersey, Monaco, Norway

• Oceania: Fiji, New Zealand

Lebih sedikit kasus dibanding pekan lalu:

• Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Kuwait, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Tajikistan, Turkey, United Arab Emirates

• Afrika: Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Gabon, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Morocco, Senegal, South Sudan, Sudan, Uganda

• Amerika: Brazil, Chile, Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua

• Eropa: Belarus, Czech Republic, Italy, Latvia, Montenegro, Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Ukraine

Kurang dari separuh kasus dibanding pekan lalu:

• Asia: Nepal, Vietnam

• Afrika: Burkina Faso, Central African Republic, Djibouti, Ghana, Niger, Seychelles, Somalia

• Amerika: Jamaica, Trinidad and Tobago

• Eropa: Estonia, Faroe Islands, Finland, Gibraltar, Liechtenstein, Malta, San Marino

• Oceania: Guam

Nol kasus baru pekan ini dan pekan lalu:

• Asia: Brunei Darussalam, Lao People's Democratic Republic, Timor Leste

• Afrika: Equatorial Guinea, Tanzania

• Amerika: Anguilla, British Virgin Islands, Dominica, Falkland Islands (Malvinas), Greenland, Grenada

• Eropa: Guernsey, Holy See, Isle of Man

• Oceania: French Polynesia, Papua New Guinea



Peringkat dan artikel kami update setiap Jumat antara 11 a.m. and 1 p.m. UTC/GMT.

Jika punya pertanyaan terkait analisis, silakan merujuk ke repositori github proyek untuk kode dan metodologi. Feedback terkait peringkat, silakan kontak data-team@dw.com

Peringkat dan artikel terinspisari karya Lisa Charlotte Rost’s.



Gianna-Carina Grün (as)