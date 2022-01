Tren di Tahun 2022: Masih Berpiyama Ria di Depan Komputer?

Indonesia Bakal Jadi Pusat Hijab Dunia?

US$ 230 milyar belanja busana Muslim dunia

Data Thomson Reuters dalam State of the Global Islamic Economy 2015 menunjukkan nilai belanja yang dikeluarkan masyarakat untuk belanja busana (termasuk sepatu) Muslim cukup fantastis: yakni sekitar 230 milyar dollar AS pada tahun 2014. Atau, sekitar 11 persen dari total belanja busana warga dunia, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen per tahun.