Kegelisahan Sastrawan Heinrich Heine akan Sensor Besar-besaran Jerman Abad 19

Mengenang Caspar David Friedrich, Pelukis Besar Era Romantik Dari Jerman

Wanderer Above the Sea of Fog (Pengembara di Atas Lautan Kabut), 1817

Salah satu lukisannya yang paling terkenal yaitu Wanderer Above the Sea of Fog atau Pengembara di Atas Lautan Kabut. Lukisan ini dianggap sebagai otobiografi. Caspar David Friedrich juga melukis dirinya sendiri dalam pose romantik, yaitu seorang pria terpesona oleh keindahan alam yang seakan bersifat supranatural. Beberapa dari lukisannya dianggap memiliki unsur-unsur yang nyaris religius.