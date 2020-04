Pandemi Virus Corona Berkaitan dengan Perusakan Alam dan Ekosistem Dunia 

Trenggiling: Istimewa dan Paling Diburu

Upaya Pelestarian

Di beberapa negara, upaya pelestarian trenggiling sudah digalakkan. Di Kamboja misalnya ada inisiatif untuk merawat trenggiling yang cedera. Karena jumlah perburuan liar tinggi, sekitar 100.000 ekor per tahun dari Afrika dan Asia, semua spesies trenggiling tercatat dalam daftar merah hewan terancam dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Penulis: ml/as (guardian, telegraph)