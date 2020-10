Melania Trump atau Jill Biden, Siapa Ibu Negara AS Berikutnya?

10 Hal Yang Belum Anda Ketahui tentang Melania Trump

Lebih 100.000 Warga NY Ingin Melania Pergi

Berbeda dari tradisi presiden sebelumnya, Melania menyatakan tidak bersedia pindah ke Gedung Putih untuk sementara waktu. Jika demikian, pemerintah New York harus mengeluarkan dana sekitar 1 juta Dolar per hari untuk menjaga keamanannya. Itu menyulut lebih dari 100.000 warga New York menandatangani petisi yang memintanya pindah. Foto: Trump Tower, tempat kediaman Trump di New York.