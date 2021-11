3 November 2020, warga Amerika akan memilih presiden mereka. Joe Biden berupaya untuk mengalahkan Donald Trump saat negara itu sedang memerangi pandemi virus corona dan ekonomi yang sedang goyah.

Kandidat Partai Republik Donald Trump berambisi untuk terpilih kembali sebagai presiden AS. Sejauh ini, 16 presiden AS berhasil memenangkan dua pemilihan berturut-turut. Penantang Trump kali ini adalah Mantan Wakil Presiden Joe Biden mengalahkan 29 kandidat utama lainnya untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat. Berikut kompilasi konten DW terkait pemilu AS 2020.