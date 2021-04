Duta Besar AS di Moskow Kembali ke Washington untuk Berkonsultasi

Keberagaman dalam Kabinet Pemerintahan Joe Biden

Menteri Keuangan — Janet Yellen

Kandidat Biden berikutnya adalah Janet Yellen. Dia akan menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama di AS untuk dikonfirmasi Senat. Yellen pernah menjabat sebagai Gunernur Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Dia juga pernah menjadi Kepala Dewan Penasihat Ekonomi era pemerintahan Bill Clinton. Tugasnya kini adalah membangkitkan kembali perekonomian AS yang melemah karena pandemi corona.