AS Jatuhkan Sanksi untuk Rusia atas Serangan Dunia Maya

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (15/04) mengumumkan pengusiran terhadap 10 diplomat Rusia dan mengeluarkan serangkaian sanksi yang menargetkan individu dan entitas Rusia atas campur tangan pemilu, upaya peretasan, dan tindak kejahatan lainnya.

Sanksi tersebut merupakan aksi pembalasan pertama terhadap Kremlin atas serangan peretasan SolarWinds pada tahun lalu. Enam perusahaan Rusia yang diduga membantu aktivitas dunia maya negara itu juga turut dikenai sanksi.

Sebanyak 32 orang dan entitas lainnya dituduh berusaha mencampuri pemilu AS tahun lalu. Gedung Putih mengatakan bahwa 10 diplomat yang diusir, termasuk perwakilan dari Badan Intelijen Rusia.

Tuduhan terhadap Rusia

Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Kremlin atas campur tangan dalam pemilihan presiden tahun lalu dan serangan peretasan beberapa agen federal AS.

Dalam peretasan SolarWinds, peretas Rusia diduga telah "menginfeksi" perangkat lunak dengan kode berbahaya hingga mampu mengakses agensi federal AS. Selain peretasan, pada bulan lalu pejabat AS mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi mengizinkan operasi dalam pemilu presiden AS.

Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump tidak mengindahkan serangan dunia maya tersebut dan meragukan penilaian para pejabatnya terhadap Rusia.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Bahasa tubuh yang kaku Sekalipun saling memuji, bahasa tubuh mereka terlihat kaku pada sesi pemotretan sebelum melakukan pertemuan empat mata. Keduanya menghindari kontak mata dan kelihatan belum yakin, bagaimana cara mendekati satu sama lain. Putin terlihat tampil lebih tegas dan percaya diri.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Donald Trump lebih percaya Putin daripada CIA? “Mereka (CIA dan FBI) bilang, itu Rusia (terlibat). Tapi Presiden Putin baru saja mengatakan, itu bukan Rusia," kata Trump ketika ditanya wartawan tentang tuduhan dinas rahasia Amerika CIA dan FBI bahwa agen-agen Rusia berusaha mempengaruhi opini publik dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 untuk memenangkan Trump.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Wartawan diusir dari ruangan Seorang reporter dari "The Nation" dipaksa meninggalkan ruangan konferensi pers Trump dan Putin, karena dia memegang slogan protes tentang senjata nuklir: "Nuclear Weapon Ban Treaty."

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Di mana servernya? Ketika ditanya wartawan mengenai tuduhan bahwa Rusia berusaha meretas komputer dan melancarkan kampanye mempengaruhi pemilu presiden di AS dan apakah dia lebih percaya Presiden Putin daripada dinas rahasianya sendiri, Presiden Donald Trump mengelak menjawab dan membalas dengan bertanya: Di mana servernya?

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Putin minta bukti Presiden Putin bereaksi agresif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari wartawan kantor berita Reuters dan Associated Press soal upaya agen-agen Rusia mempengaruhi pemilu presiden di AS. "Bisakah Anda menyebutkan satu fakta?" kata Putin.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki "Bola di lapangan Anda" "Bola sekarang ada di lapangan Anda," kata Putin ketika memberikan cinderamata sebuah bola Piala Dunia kepada Donald Trump. Presiden AS itu sebelumnya memberi ucapan selamat kepada Putin dan mengatakan, turnamen Piala Dunia di Rusia adalah "satu yang terbaik" hingga saat ini. Trump kemudian melempar bola itu kepada istrinya, Melania.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Mencoba tampil akrab Kedua pemimpin berusaha tampil akrab, tapi justru tampak tidak nyaman berada di depan media. Keduanya berjanji untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kerjasama. (hp/vlz) Penulis: Elizabeth Schumacher



Moskow angkat bicara

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan segera menanggapi penjatuhan sanksi AS dalam waktu dekat. Duta besar AS di Moskow juga telah dipanggil. "Duta besar AS di Rusia berada di kementerian luar negeri kami sekarang. Saya hampir tidak akan mengatakan ini sebelumnya, tetapi saya dapat mengatakannya sekarang: Ini tidak akan menjadi pertemuan yang menyenangkan baginya," kata juru bicara kementerian Maria Zakharova dalam jumpa pers.

Badan intelijen luar negeri Rusia, SVR, pada Kamis (15/04) menolak klaim AS atas serangan dunia maya dan menganggapnya sebagai "omong kosong."

"Kami hanya akan mengatakan bahwa membaca omong kosong ini adalah pekerjaan yang tidak terlalu menarik," kata SVR dalam sebuah pernyataan, mengacu pada perintah eksekutif AS yang mengumumkan sanksi.

NATO dan UE serukan dukungan untuk AS

Menyusul pengumuman sanksi AS, aliansi pertahanan NATO mengeluarkan sebuah pernyataan. "Sekutu NATO mendukung dan berdiri dalam solidaritas dengan Amerika Serikat, menyusul pengumuman pada 15 April tentang tindakan untuk menanggapi aktivitas Rusia yang tidak stabil," kata pernyataan itu.

"Rusia terus menunjukkan pola perilaku destabilisasi yang berkelanjutan, termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dan Georgia, dan pelanggaran berkelanjutan, non-implementasi, dan pengelakan berbagai kewajiban dan komitmen internasional."

Uni Eropa turut menyatakan solidaritasnya dan mengatakan upaya peretasan juga telah membahayakan kepentingan UE. "Kompromi tersebut mempengaruhi pemerintah dan bisnis di seluruh dunia, termasuk anggota UE," kata Kepala Urusan Luar Negeri UE Josep Borrell.

ha/hp (FP, AP, Reuters)