Obama Kritik Trump Perlakukan Kepresidenan sebagai Sebuah “Reality Show”

Menlu Maas: Hubungan AS-Jerman Tak Akan Jadi Lebih Baik Bahkan Jika Trump Kalah Pilpres 2020

Menlu Jerman, Heiko Maas mengatakan hubungan dengan AS tidak akan menjadi lebih baik meski Donald Trump tidak terpilih kembali sebagai Presiden AS. Hubungan AS-Jerman menjadi “rumit” selama Trump menjabat Presiden AS.