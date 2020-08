Konvensi Demokrat AS Tampilkan Michelle Obama dan Bernie Sanders

Nyaris 12.000 Pasukan AS di Jerman akan Ditarik, Melebihi Perkiraan Awal

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan akan menarik sebanyak 6.400 pasukan AS di Jerman dan merelokasi 5.400 lainnya di Eropa. Ini berarti sepertiga pasukan AS di Jerman akan ditarik.