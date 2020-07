Menteri Pertahanan Jerman: Penarikan Pasukan AS Mengkhawatirkan untuk Aliansi NATO

Trump Tuding Jerman 'Nakal' Terhadap NATO dan Umumkan Tarik Pasukan AS

Presiden AS Donald Trump umumkan akan menarik pasukan AS yang berada di Jerman. Trump menyalahkan Jerman karena gagal berkontribusi kepada NATO dan karenanya memperlakukan AS secara tidak adil di perdagangan. (16.06.2020)