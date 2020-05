Gita Savitri Bagikan Info Tangkal Hoaks Corona Saat Jalani Ramadan di Jerman

Youtuber sekaligus content creator asal Indonesia Gita Savitri, yang telah lama menetap di Jerman bercerita tentang pengalamannya berpuasa di tengah pandemi. Menurut perempuan yang telah menetap lebih dari sembilan tahun di Jerman ini, tidak ada perubahan yang signifikanketika berpuasa di tengah pandemi.

Ia menambahkan saat ini pun muslim di Jerman nampaknya tidak kesulitan berpuasa meski ada pandemi karena telah terbiasa dengan kondisi krisis COVID-19, yang telah berlangsung kurang lebih dua bulan.

‘’Sebenarnya kalau sejauh mata memandang tidak terlalu berbeda karena Ramadan di Jerman baru terasa kalau kita sudah ke KBRI atau KJRI, kumpul dengan orang Indonesia dari jam sembilan sampai sahur. Mungkin, menurut aku pribadi tidak bisa ke KJRI, kalau sekarang kan aku di Hamburg adanya KJRI jadinya aku enggak bisa ke sana, itu aja sih, trus tidak bisa ibadah bareng,’’ jelas Gita kepada DW Indonesia.

Namun, ketika berbicara tentang nuansa Ramadan, Gita (27) mengaku berpuasa di Jerman tidak kental dengan nuansa berpuasa seperti di Indonesia, yakni bisa membeli ta’jil, salat tarawih, dan pergi bersama-sama ke masjid.

‘’Sebenarnya negative side-nya euforianya enggak dapat jadi kita harus menemukan semangat berpuasa dan beragama tuh benar-benar dalam diri karena enggak ada support system-nya (di Jerman),’’ ujarnya.

Aktif bagikan informasi edukatif seputar corona di Youtube

Dengan lebih banyak waktu di rumah selama menjalani work from home, Gita mengaku lebih aktif membuat konten Youtube yang bertemakan edukasi tentang corona. Ia melihat banyak misinformasi yang terjadi di Indonesia terkait COVID-19 karena ketidakmampuan untuk mengontrol atau menyaring mana informasi benar dan salah.

‘’Harusnya kalau menurut aku, seperti informasi obat belum ada, belum ditemukan. Kalau misalnya kalian melihat ada treatment seperti apa segala macam anti corona, itu hoax atau fake news, harusnya kan begitu, tapi ternyata enggak,’’ jelasnya.

Perempuan yang tengah menempuh pendidikan master di jurusan kimia Free University Jerman ini mengungkapkan, ingin menggunakan ilmunya di bidang sains, untuk berbicara masalah corona. Ia menyatakan tentang pentingnya berpikir kritis.

‘’Menurut aku, critical thinking itu bukan hal yang bisa dipelajari semalam bisa langsung thinking critically, itu harus active learning. Kita harus belajar terus tapi paling tidak awal-awal yang harus kita tanamkan adalah kita harus skeptis dan kita harus baca dari berita yang legit, dari outlet yang legit seperti misalnya DW,’’ sebutnya.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Indonesia: Menjangkau Jamaah Lewat Streaming Imam Bambang Suprianto dari Jakarta mengandalkan telepon seluler dan infrastruktur internet untuk menjangkau jamaah. Di masjid Sunda Kelapa, Suprianto menyiarkan langsung pembacaan Al-Quran melalui platform media sosial. Dia juga memberikan contoh yang baik dengan mengenakan masker menutupi mulut dan hidungnya.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Jerman: Pembacaan Al-Quran Lewat Telepon Imam Benjamin Idriz melafalkan Al-Quran melalui smartphone yang akan diunggah ke internet. Foto menunjukkan dia sebuah masjid di Forum Islam Penzberg, Bayern selatan. Masjid ini diresmikan tahun 2005 dan ketika itu memenangkan penghargaan arsitektur.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Singapura: Shalat Ramadan di bangsal corona Pusat konvensi di Singapura ini biasanya digunakan untuk pameran dagang. Tetapi karena kehidupan ekonomi dunia hampir berhenti di tengah-tengah lockdown, ruang ini sekarang diubah menjadi bangsal corona, lengkap dengan ruang khusus bagi umat Islam untuk shalat.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Sri Lanka: Tetap Berbuka Puasa dengan Keluarga Keluarga Sri Lanka di Malwana ini sedang berbuka puasa. Duduk berdekatan di sekitar berbagai hidangan, mereka berdoa sebelum menikmati makanan mereka. Dalam standar Eropa, pertemuan ini tidak sesuai aturan social distancing.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Israel: Shalat Pada Jarak yang Aman Dilaporkan bahwa penduduk di Israel sangat memperhatikan social distancing. Pria-pria muslim ini misalnya berkumpul di tempat parkir dekat pantai Jaffa untuk melakukan shalat - tanda-tanda di lapangan parkir membantu mereka untuk menjaga jarak aman.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona AS: Mengingatkan Ramadan dengan tulisan di luar masjid Papan tanda di luar Masjid Al-Salaam di Dearborn Community Center, Michigan, berbunyi: "Ramadhan Kareem," yang dapat diartikan "semoga Ramadan berbaik hati padamu." Huruf-huruf tersebut ditempatkan oleh staf di depan masjid untuk mengumumkan awal bulan suci umat Islam.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Nepal: Panggilan untuk Shalat Muazin di ibu kota Nepal, Kathmandu, melafalkan azan, atau panggilan umat Islam untuk melakukan ibadah shalat. Sepanjang bulan Ramadan, panggilan akan terdengar beberapa kali sehari seperti yang biasa dilakukan.

Bagaimana Dunia Merayakan Ramadan di Tengah Pandemi Corona Turki: Pusat Kota yang Sepi Ini adalah Menara Galata Istanbul di kawasan pusat kota Beyoglu. Biasanya daerah ini dipenuhi orang, namun saat ini Turki sedang menerapkan pembatasan untuk meredam pandemi corona. Kebanyakan warga menghindari tempat-tempat yang ramai. Masjid-masjid di seluruh negeri telah diperintahkan untuk tetap ditutup, juga di bulan suci Ramadan. (fs/hp) Penulis: Marko Langer



Terus cari perkembangan terkini seputar penanganan corona

Di Jerman, aturan penguncian atau lockdown telah dilonggarkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, sehingga kegiatan perdagangan dan aktivitas pertokoan mulai berjalan kembali. Namun, WNI yang telah lama menetap di Hamburg ini menilai pelonggaran lockdown tersebut masih terlalu dini.

‘’Sotoynya (sok tahu) aku ya, walaupun katanya Markel sudah menghitung-hitung pakai matematika dan segala macam tapi menurut aku pelonggaran lockdown di Jerman itu too early karena tanpa ada kelonggaran saja orang Jerman kalau ada matahari pasti keluar apalagi ‘okay, longgar nih’ langsung orang -orang penuh di jalan kayaknya,’’ ujarnya sedikit berkelakar.

Lebih lanjut, ketika menilik penanganan corona di Indonesia, Gita menyebut tentang pentingnya transparansi. Ia menilai pandemi ini sudah berkaitan dengan masalah kemanusiaan sehingga tidak boleh ada unsur politisasi di dalamnya. Ia menceritakan bagaimana Merkel mampu menangani dengan serius pandemi ini dan meminta agar masyarakat benar-benar berperan kolektif untuk bisa menurunkan kurva kasus positif COVID-19.

‘’Being transparent itu penting banget dan sebagai government menurut aku pemerintah Indonesia harus punya stands, harus punya power being the big brother yang mengayom masyarakatnya,’’ katanya.

Tetap bahagia dan sehat di tengah pandemi

Selama pandemi, Gita mengaku tidak mengalami kesulitan untuk berbelanja bahan makanan, terutama ketika harus menyiapkan makanan berbuka dan sahur. Tips andalannya agar tetap sehat selama berpuasa adalah banyak mengonsumsi buah, asupan sayur dan daging.

Selain itu, Gita juga menyoroti masalah kesehatan mental dan sosial masyarakat yang ia bagikan dalam konten Youtubenya . Gita mengamati banyak orang yang justru merasa demotivasi dan tidak produktif ketika menjalani tren bekerja dari rumah atau work from home, sebagai hal yang wajar.

‘’Buat karyawan yang merasa bersalah ‘aduh unmotivated atau unproductive it’s totally nomal. Menurut aku semua orang lagi slowing down dan mencoba coping, you’re not alone in this so don’t beat yourself up,’’ paparnya.

Ia menambahkan dari pengamatannya banyak orang-orang yang dipaksa bekerja selama 24 jam dalam sehari, hanya karena orang-orang bekerja dari rumah. Padahal, menurutnya setiap orang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul terhadap dirinya selama pandemi. Ia menambahkan semua orang butuh waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi.

‘’Apalagi misalnya dia punya keluarga yang dia worry so much, apalagi dia ada di circumstances yang dia enggak bisa tenang menghadapi ini semua. Jadi kalau misanya ada orang-orang yang bos-bos mengatakan ‘kamu harus kerja’, ya tolong ya pak, buk, pengertiannya terhadap karyawannya,’’ tutupnya.