Festival Film Berlinale Digelar Online di Tengah Pandemi Corona

Biasanya, di tengah cuaca tengah beku di akhir Februari, para kolektor tanda tangan selalu berkerumun di sudut jalan di Berlin, tempat para aktor dan pembuat film turun dari limusin sebelum konferensi pers tentang film mereka berlangsung.

Dan sebelum pemutaran perdana sebuah film, para penggemar akan menghabiskan waktu berjam-jam menunggu untuk melihat bintang favorit mereka berjalan di atas karpet merah, berharap bisa berswafoto dengan mereka, atau sekadar menikmati atmosfer festival.

Sementara itu, jurnalis biasanya berlarian dari satu acara ke acara lain, berebut untuk menyesuaikan konferensi pers dan wawancara ke dalam jadwal mereka yang padat, sambil dengan cepat mengirimkan laporan berita ke kantor masing-masing.

Semua itu tidak akan terjadi pada festival Berlinale tahun ini.

Utamakan industri film

Karena pandemi, penyelenggara Berlinale memutuskan untuk membagi festival menjadi dua acara terpisah. Acara pertama untuk industri perfilman atau dikategorikan ke dalam Industry Event, yang khusus untuk para profesional film dan pers, dan berlangsung secara online mulai 1-5 Maret. Setelahnya ada yang disebut Summer Special, yang akan menampilkan pemutaran publik, ditetapkan pada 9-20 Juni.

Acara industri terutama berfungsi sebagai platform alternatif untuk Pasar Film Eropa (EFM), yang merupakan salah satu dari tiga platform teratas industri film dan media internasional, bersama dengan Cannes dan Pasar Film Amerika.

Karena telah memiliki urutan yang telah mapan dalam kalender industri film, penyelenggaraan acara ini dipastikan harus berlangsung pada kuartal pertama tahun ini, kecuali jika ada pembatalan total. Menyelenggarakan seluruh festival pada bulan Juni untuk memungkinkan sinergi Berlinale antara publik dan pembuat film "akan terlambat, itu tidak akan baik untuk industri film," jelas juru bicara pers festival, Frauke Greiner.

Mohammad Rasoulof Filmnya "There Is No Evil" memenangkan Beruang Emas di Berlinale 2020, tetapi Mohammad Rasoulof tidak dapat mengambil sendiri penghargaan itu. Sutradara Iran ini dilarang bepergian ke luar negeri dan telah dijatuhi hukuman penjara di negaranya karena mengkritik pemerintah. Dia satu-satunya anggota tim juri yang tidak datang ke Berlin tahun ini, tapi melakukan penilaian secara online.

Nadav Lapid Lima sutradara lainnya akan menilai film-film yang dikompetisikan langsung di Berlin. Nadav Lapid dari Israel memenangkan Beruang Emas tahun 2019 dengan film "Synonyms", sebuah drama semi-otobiografi tentang seorang ekspatriat Israel di Paris yang bergulat dengan identitasnya. Nadav Lapid sebelumnya sudah sering menjadi juri festival film internasional, antara lain di Cannes.

Adina Pintilie Adina Pintilie mendapat Beruang Emas tahun 2018 dengan film "Touch Me Not" - sebuah eksplorasi eksperimental seksualitas dan keintiman yang menggabungkan fiksi dan dokumenter. Pembuat film asal Romania ini juga merupakan kurator film berpengalaman, dan salah satu pendiri Festival Film Eksperimental di Bukarest.

Ildiko Enyedi Setelah memenangkan Beruang Emas tahun 2017 dengan film "On Body and Soul," karya sutradara Hongaria ini dinominasikan untuk Penghargaan Oscar di bidang film bahasa asing. Ildiko Enyedi sudah pernah menjadi juri Berlinale pada tahun 1992, dan sejak itu juga menjadi juri untuk banyak festival film internasional lainnya.

Gianfranco Rosi Setelah menang Beruang Emas tahun 2016, film dokumenter "Fire as Sea" tentang penyeberangan berbahaya di Mediterania yang dilakukan para migran untuk mencapai Eropa, dinominasikan untuk Piala Oscar. Sutradara Italia-Amerika Gianfranco Rosi tahun 2013 memenangkan Singa Emas dari Festival Film Venesia, yang menjadikannya pembuat film dokumenter paling sukses di Eropa.

Jasmila Zbanic Sutradara Bosnia ini memenangkan Beruang Emas tahun 2006 dengan "Grbavica," sebuah film yang membahas tentang dampak pemerkosaan sistematis terhadap perempuan Bosnia oleh tentara Serbia selama perang. Film terbarunya dari tahun 2020 "Quo Vadis, Aida?" terpilih sebagai film asing terbaik di ajang Piala Oscar. Penulis: Elizabeth Grenier



Minggu yang sibuk untuk insan film Eropa

Meski tanpa adanya kerumunan para penggemar film, penyelenggara dipastikan akan tetap sibuk. Lebih dari 470 perusahaan dari hampir 60 negara telah mendaftar untuk pemutaran EFM versi digital. Tanpa adanya biaya untuk perjalanan ke Berlin, format ini juga menarik banyak pemain baru, dengan hampir 200 perusahaan berpartisipasi dalam EFM untuk pertama kalinya, menurut situs web resmi.

Orang-orang dalam industri yang terdaftar itu akan memiliki akses ke daftar panjang dari 780 film yang tersedia, belum lagi rencanya akan ada 90 "Sesi Industri EFM" selama seminggu - yang mencakup diskusi, lokakarya, dan peluang promosi.

Dua film Jerman dengan status khusus

Dalam fase Berlinale kali ini, di antara 15 judul yang akan berkompetisi, hanya dua film yang tidak masuk dalam platform pemutaran media.

Keduanya kebetulan adalah film Jerman: yaitu film debut sutradara yang juga aktor asal Jerman Daniel Brühl, berjudul Next Door, dan Fabian - Going to the Dogs karya Dominik Graf yang berdasarkan novel Erich Kästner tahun 1931, berlatar di Berlin tepat sebelum Nazi mengambil alih kekuasaan.

Terkait keamanan penyelenggaraan festival film ini secara online, produser Felix von Boehm, yang berada di belakang film Fabian - Going to the Dogs, mengatakan kepada DW bahwa dia benar-benar memercayai server Berlinale.

Sejak awal pandemi, memang telah ada beberapa festival film yang diadakan secara online sepenuhnya. Selain itu, juru bicara Berlinale juga menjamin adanya "standar keamanan yang sangat tinggi, dengan watermarking." (ae/yp)