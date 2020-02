Film Tanpa Gambar Ceritakan Sejarah Papua di Berlinale

Berlinale 2019: Suara Perempuan dan Kaum Marjinal

Film pembuka dari Denmark

Film pembuka Berlinale hari Kamis, 7 Februari, adalah "The Kindness of Strangers," besutan sutradara Denmark Lone Scherfig. Film ini dibuat di sebuah restoran Rusia di New York pada musim dingin dan merupakan representasi yang baik dari internasionalitas Berlinale dan fokusnya tahun ini: perempuan di dunia industri.