Marlene Dietrich: Dia Datang, Bernyanyi dan Menaklukkan!

10 Perempuan Ikon Layar Perak Eropa

Claudia Cardinale: Karir gemilang si perempuan koboy

Aktris Italia lain yang segera melejit pada masa itu adalah Claudia Cardinale, yang tampil dalam sejumlah peran luar biasa dan disutradarai beberapa sutradara terbesar Eropa, seperti Luchino Visconti atau Federico Fellini. Perempuan brunette penuh bakat ini jadi sorotan karena peran-perannya dalam film klasik seperti "Once Upon a Time in the West" (1968).