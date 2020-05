Penghargaan Jurnalisme

New York Times Raih Tiga Penghargaan Pulitzer Yang Legendaris

Para pemenang penghargaan jurnalisme paling bergengsi di AS Pulitzer Prize diumumkan Senin (4/5) di New York. Harian New York Times (NYT) meraih perhargaan terbanyak.

Pengumuman para pemenang Pulitzer Prize 2020 tadinya dijadwalkan untuk 20 April lalu, namun diundur dua minggu karena wabah corona. Pengumuman sekarang dilakukan di New York secara online. Penghargaan Pulitzer dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi dalam dunia jurnalisme dan telah diberikan setiap tahun sejak 1917. Tahun ini pengumuman harus ditunda karena wabah Covid-19 menyebar di AS, terutama di negara bagian New York. Harian New York Times mendapat tiga penghargaan, yaitu dalam kategori laporan internasional untuk pemberitaan tentang pemerintahan Vladimir Putin di Rusia dan dalam kategori laporan investigatif tentang praktek pemberian kredit yang sangat eksploitatif di industri taksi New York City. Penghargaan ketiga diraih NYT dalam kategori "commentary" untuk sebuah esai tentang penelitian perbudakan di AS. Raksasa surat kabar AS lainnya, The Washington Post, mendapat penghargaan dalam kategori "explanatory reporting" untuk laporan sains yang menjelaskan dampak suhu udara ekstrem terhadap Bumi. Penghargaan foto jurnalistik untuk kantor berita AP dan Reuters Penghargaan dalam kategori pemberitaan nasional diraih harian The Seattle Times untuk laporan-laporan mereka tentang salah konstruksi pada pesawat Boeing 737 MAX yang menjadi penyebab dua kecelakaan pesawat jenis ini dalam rentang waktu enam bulan dan menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Pesawat yang jatuh adalah milik Lion Air di Indonesia pada Oktober 2018 dan Ethiopian Air Maret 2019 dekat Addis Abeba. Setelah kecelakaan fatal itu, semua pesawat Boeing 737 MAX di seluruh dunia dilarang terbang. Menurut penelitian tim pakar, kecelakaan itu terutama disebabkan oleh kesalahan sistem kontrol otomatis MCAS. Penghargaan untuk kategori foto jurnalistik diraih kantor berita The Associated Press (AP) dan kantor berita Reuters, dengan foto-foto kekerasan di Kashmir dan berita foto aksi protes di Hong Kong. Penghargaan khusus untuk aktivis anti rasisme Dewan Pulitzer juga mengumumkan penghargaan khusus untuk jurnalis investigatif dan aktivis hak-hak sipil Ida Bell Wells (1862 – 1931). Melalui tulisan-tulisannya, Ida Bell Wells mengungkap bagaimana hukuman mati tanpa pengadilan digunakan sebagai alat penindasan terhadap warga Afrika-Amerika. Penghargaan itu diberikan untuk "laporan-laporannya yang luar biasa berani tentang kekerasan yang mengerikan dan ganas terhadap warga Afrika-Amerika selama era hukuman mati tanpa pengadilan", tulis Dewan Pulitzer. Ida Bell Wells lahir dan dibesarkan di Amerika bagian selatan dan menjadi seorang aktivis hak-hak sipil akhir abad 19 dan awal abad 20. Bekerja sebagai jurnalis, dia sering membuat laporan tentang segregasi rasial dan perlakuan diskriminatif warga kulit hitam. Tahun 1890-an, dia mendokumentasikan hukuman mati tanpa pengadilan, dan menyelidiki klaim bahwa hukuman mati tanpa pengadilan hanya diperuntukkan bagi penjahat kulit hitam. Pratik kejam ini itu juga digunakan untuk menghilangkan ancaman persaingan ekonomi dan politik dan untuk melanggengkan kekuasaan kaum kulit putih. hp/vlz (rtr, ap) Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Musim panas di danau Wannsee, 1910 Sejak dulu, Wannsee dekat kota Berlin dikenal sebagai danau tempat mandi yang populer bagi keluarga. Banyak warga Berlin yang piknik dan santai di sini pada cuaca cerah. Ini foto Conrad Hünich, hasil bidikannya tahun 1910.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Tentara di atap Brandenburger Tor, 1919 Suasana mencengkam di Berlin saat aksi pemogokan umum melumpuhkan ibukota, hampir seabad lalu. Kelompok-kelompok milisi berkeliaran. Selama aksi makar "Spartacus" Januari 1919, fotografer Walter Gircke memotret tentara pemerintah yang mengambil posisi di atap Gerbang Brandenburg di sebelah Reichstag.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Pasangan di Kanu, 1929 Martin Munkácsi memotret pasangan ini di sebuah kanu tahun 1929. Gambar itu lalu diterbitkan di "Berliner Illustrirte Zeitung", sebuah majalah yang terbit setiap hari Kamis. Martin Munkácsi seorang Hongaria Yahudi, yang kemudian pergi ke Amerika dan menjadi fotografer fesyen.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Perempuan lari rintangan, 1912 Adegan perempuan yang melompati rintangan kayu dan jerami dari tahun 1912 ini dibuat wartawan foto Robert Sennecke. Robert kemudian menjadi fotografer perang pada Perang Dunia I dan menjadi terkenal. Dia lalu mendirikan biro agen foto yang memasok gambar untuk pers Jerman dan internasional.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Tentara Jerman di Libya, 1941 Fotografer perang Erich Borchert meninggal tak lama setelah mengambil gambar ini, tentara Jerman di Libya yang sedang menjaga parit ke kota Tobruk yang diduduki Inggris tahun 1941. Erich tidak berhasil lari dari kota ini yang menjadi sasaran serangan militer.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Buaya tertangkap, 1906 Otto Haeckel dan saudaranya Georg adalah perintis fotografi pers yang paling terkenal di Jerman. Otto Haeckel menghasilkan sekitar 1.000 foto perjalanan studi selama sebulan oleh anggota parlemen ke daerah-daerah di Afrika Timur. Gambar ini menunjukkan anggota ekspedisi yang memeriksa seekor buaya yang tertangkap.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Masa Keemasan tahun 1920an Aktris Hertha Schroeter pada sebuah pesta kostum dengan saksofon, pakaian berkilauan dan stoking nilon. Foto ini muncul di "Berliner Illustrirte Zeitung" tahun 1928. Tak lama setelah itu, Hitler dan Nazi berkuasa. Mereka menganggap musik jazz sebagai "musik rendahan" dan melarangnya.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Propaganda Hitler, 1935 Max Ehlert, seorang fotografer resmi di bawah Nazi, mengambil gambar propaganda khas Adolf Hitler ini tahun 1935. Foto itu lalu menjadi alat propaganda Nazi bagi kaum tani Jerman. Propaganda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Hitler dengan para pekerja pertanian.

Pameran Sejarah Jurnalisme Foto di Berlin Kantin tentara Prusia, 1898 Tentara Prusia duduk atau berdiri sambil mengobrol dan minum bir di kantin barak. Fotografer Waldemar Titzenthaler memotret adegan ini tahun 1898. Dia lalu bekerja untuk majalah "Die Dame," sebuah majalah bergambar untuk kalangan perempuan modern terbitan Ullstein Verlag. Teks: Stefan Dege (hp/ml)



