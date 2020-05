Memperingati Hari Pers Sedunia: Pers, Waktunya Detoksifikasi 

Bila harga cabai melambung tinggi, jurnalisme mesti hadir mengupas tuntas. Dari perubahan iklim, lahan pertanian yang menyempit, tengkulak, dugaan oligopoli, kebijakan pertanian, hingga permainan pasar lain. Pendek kata, kenaikan harga jual cabai menjadi isu nasional. Siapa tahu, presiden mau ikut turun tangan.



Cabai berpeluang mendongkrak indeks kebahagiaan warga. Ia disebut memicu dopamin yang artinya berpotensi meningkatkan kebahagiaan penikmatnya. Plus, cabai membunuh virus patogen yang membuat kita mudah sakit.



Adapun terapi pembesaran penis, untuk memungut satu contoh isu lain, bukan perkara penting bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak. Bakal ada yang bahagia bila berhasil, pasti. Tapi, jurnalis seyogianya mengabaikan kemungkinan membuat berita dengan judul—misalnya, “Mau Tahu Siapa Pewaris Ilmu Mak Erot yang Asli?”, atau “Ini 4 Pantangan Setelah dari Mak Erot”.



Beberapa reporter barangkali akan menyanggah, “berita Mak Erot akan lebih banyak yang klik ketimbang harga cabai.” Oh, bisa jadi benar. Kabar tentang Mak Erot dilirik pun oleh media luar negeri. Beritanya pernah dibuat media berbahasa Inggris, Prancis dan Portugis. Sebagai suatu fenomena, Mak Erot masuk kategori layak berita. Tapi, untuk didedah dan dibedah lebih dalam, rasanya berlebihan. Apalagi yang dimaksud dengan ‘dedah’ dan ‘bedah’ bakalan hanya ludah. Berita yang ditulis berdasarkan katanya-katanya-katanya.

Penulis: Alif Nurlambang





Jurnalisme ludah (hanya menyajikan hasil rekaman atau stenografi pernyataan narasumber) dan jurnalisme Mak Erot (membesarkan perkara sepele) dilakukan secara sengaja, dibuat sensasional, agar menarik pembaca demi mengejar jumlah klik. Kita pinjam istilah dari Google: umpan klik (clickbait).



Sebuah newsroom di Jakarta, memberi tahu kepada reporter anyar, “kita mengenal tiga jenis berita.” Pertama dan kedua, sudah umum diketahui, yang ketiga adalah “berita penampakan.” Maksudnya, berita sejenis uka-uka.



Kriteria uka-uka tidak harus berkisar dunia hantu dan orang kesurupan. Setiap era rekrutmen reporter berbeda istilah. Tergantung terminologi yang sedang populer. Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, ada redaksi berpesan agar reporter memantau terus Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Alasannya, “cuitan dan pernyataan mereka potensial viral.”



Lalu ruang baca dan udara publik pekat polusi. Jurnalis seperti alpa pada tujuan jurnalisme. Yang dituju hanya klik dan viral. Semoga dewan juri anugerah jurnalistik tak akan pernah mempertimbangkan klik dan viral dalam penilaian mereka.



Beberapa anggapan berikut sering diajukan untuk menyanggah kritik di atas. Pertama, orang memang hanya ingin melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar. Kedua, kenyataan hidup sudah begitu rumit, apa salahnya jurnalisme memberi hiburan. Ketiga, “kenyataannya” demikian yang diungkapkan oleh narasumber, kami hanya menyampaikan sesuai fakta dan harus netral.



Paulo Coelho mengakui anggapan pertama, seperti ia tulis dalam akun Facebook-nya, pada 3 November 2011. “Don't waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.” Ini terjadi terutama pada keyakinan iman dan politik.



Anggapan kedua juga asik. “Terbang ke Amerika 8 jam” karena duduk di kelas bisnis itu lucu. Dan, benar bahwa wartawan tak boleh mengubah kalimat yang dikutip dari narasumbernya.



Tetapi,



Tirto Adhi Soerjo membuat media bukan untuk mengonfirmasi apa yang ingin diyakini oleh pembacanya seperti selama ini mereka yakini. Tirto menerbitkan Medan Prijaji untuk mendidik dan menyadarkan warga di tanah koloni. Tentang ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dengan dukungan elit lokal. Padahal, Medan Prijaji dibaca oleh banyak kaum elit, mengingat tingkat kemampuan baca di Indonesia pada awal abad 20.



Tugas jurnalisme bukan memelihara bias kognitif dan bias konfirmasi, seperti terjadi pada “orang ingin melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar” di atas. Meneruskan kepercayaan semacam ini membuat publik sulit membedakan mana kabar benar dan bukan. Yang fatal, menurut beberapa artikel psikologi, mereka cenderung akan memaksakan kebenarannya, apapun yang terjadi, karena keyakinan semata.



Kita lebih sering tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Selain kita tahu bahwa ada yang kita tidak tahu. Jurnalisme masuk ke ruang-ruang gelap dan samar itu, membuatnya—paling tidak—sedikit lebih terang. Seperti juga ikhtiar sains.



Keadaan ekonomi Amerika Serikat tidak menyenangkan warganya sehingga “make America great again” didengar aduhai. Pasca-pemilihan presiden, kita diberi tahu bahwa demokrasi Amerika meredup, tenger-tenger, bahkan terancam mati. Bukan oleh senjata atau kudeta.



Peringatan Steven Levitsky & Daniel Ziblatt (2018), tidak berlaku bagi penduduk Amerika saja. Agenda-agenda politisi dan pejabat Indonesia terdengar populis. Nyaris tak ada keberatan berarti ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, November tahun lalu, berpidato bahwa negara-negara nondemokratik ekonominya lebih maju.



Mendagri tidak terlalu keliru menyebut contoh ekonomi Tiongkok dan Vietnam (nondemokratik) tumbuh dibanding rata-rata negara Eropa dan Amerika (demokratik). Angkanya begitu. Kata Levitsky & Ziblatt, secara umum angka demokrasi dunia tak buruk. Pada 1980an dan 1990an naik, mencapai puncak pada 2005, lalu stagnan. Secara total benar, karena untuk penurunan kualitas demokrasi di Hungaria, Turki, dan Venezuela, ada Kolombia, Sri Lanka dan Tunisia yang kian demokratis selama satu dekade terakhir. Menelan mentah ‘fakta’ Mendagri dan Levitzky & Ziblatt, sama-sama tidak tepat.



Novel Baswedan dan banyak pegawai laki-laki di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjenggot. Mereka rata-rata saleh. Tapi fakta ini tak patut serta merta disejajarkan dengan kelompok yang ingin mengubah Indonesia menjadi bersyariat Islam. Sehingga ketika KPK diisukan sarang Taliban, publik dibiarkan terbelah antara yang percaya—sehingga mendukung revisi UU KPK, dan publik yang tak tahu.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Fenomena Beracun Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya, berita palsu yang marak di media-media sosial saat ini tidak berbeda dengan propaganda hitam yang disebar buat memicu perang dan kebencian pada abad silam. Fenomena itu mengandalkan jumlah massa untuk membumikan sebuah kebohongan. Karena semakin banyak yang percaya, semakin nyata juga sebuah berita

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Oplah Berganda buat Hearst Pada 1889 pengusaha AS William Hearst ingin agar AS mengobarkan perang terhadap Spanyol di Amerika Selatan. Untuk itu ia memanfaatkan surat kabarnya, Morning Journal, buat menyebar kabar bohong dan menyeret opini publik, antara lain tentang serdadu Spanyol yang menelanjangi perempuan AS. Hearst mengintip peluang bisnis. Karena sejak perang berkecamuk, oplah Morning Journal berlipat ganda

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Kebohongan Memicu Perang Dunia Awal September 1939, Adolf Hitler mengabarkan kepada parlemen Jerman bahwa militer Polandia telah "menembaki tentara Jerman pada pukul 05:45." Ia lalu bersumpah akan membalas dendam. Kebohongan yang memicu Perang Dunia II itu terungkap setelah ketahuan tentara Jerman sendiri yang membunuh pasukan perbatasan Polandia. Karena sejak 1938 Jerman sudah mempersiapkan pendudukan terhadap jirannya itu.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Kampanye Hitam McNamara Kementerian Pertahanan AS mengabarkan bahwa kapal perang USS Maddox ditembaki kapal Vietnam Utara pada 2 dan 4 Agustus 1964. Insiden di Teluk Tonkin itu mendorong Kongres AS menerbitkan resolusi yang menjadi landasan hukum buat Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyerang Vietnam. Tapi tahun 1995 bekas menhan AS, Robert McNamara, mengakui insiden tersebut adalah berita palsu.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Kesaksian Palsu Nariyah Seorang remaja putri Kuwait, Nariyah, bersaksi di depan kongres AS pada 19.10.1990 tentang kebiadaban prajurit Irak yang membunuh puluhan balita. Kesaksian tersebut ikut menyulut Perang Teluk. Belakangan ketahuan Nariyah adalah putri duta besar Kuwait dan kesaksiannya merupakan bagian dari kampanye perusahaan iklan, Hill & Knowlton atas permintaan pemerintah Kuwait.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Operasi Tapal Besi April 2000 pemerintah Bulgaria meneruskan laporan dinas rahasia Jerman tentang rencana pembersihan etnis ala Holocaust oleh Serbia terhadap etnis Albania dan Kosovo. Buktinya adalah citra udara dari lokasi kamp konsentrasi. Laporan tersebut menggerakkan NATO untuk melancarkan serangan udara terhadap Serbia. Rencana yang diberi kode "Operasi Tapal Besi" itu tidak pernah terbukti hingga kini.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang Bukti Kosong Powell Pada 5 Februari 2003 Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, mengklaim memiliki bukti kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak pada sebuah sidang Dewan Keamanan PBB. Meski tak mendapat mandat PBB, Presiden AS George W. Bush, akhirnya tetap menginvasi Irak buat meruntuhkan rejim Saddam Hussein. Hingga kini senjata biologi dan kimia yang diklaim dimiliki Irak tidak pernah ditemukan.







Fakta, tidak terbatas pada apa yang disajikan, apalagi dari pernyataan. Rukun pertama jurnalisme adalah skeptis. Mereka yang “hanya mendengar apa yang ingin didengar” juga memiliki sikap skeptis pada apa yang berbeda. Tapi jurnalis harus menyadari keadaan bias kognitifnya untuk menggali lebih dalam, bukan memanjakannya.



Dengan demikian, netralitas bukan saja tidak mungkin terjadi dalam praktik jurnalistik, tapi ia harus diabaikan. Netralitas hanya mungkin dilakukan oleh pencatat notula, tinta menulis stenografi dan alat perekam jurnalis.



Polusi yang ditimbulkan oleh silang tumpang informasi dari media massa, media sosial, media penerus pesan mesti dibersihkan. Namun, sebelum menghilangkan racun di ruang publik, pers mesti detoksifikasi dirinya sendiri.



Pertama kali, jurnalis harus meninggalkan kebiasaan memproduksi berita umpan klik (clickbait). Melanggengkan kebiasaan ini sama artinya wartawan sedang menghancurkan jurnalisme.



Anjuran kedua, barangkali agak berat: menghapus kolom komentar di bawah tiap berita. Jurnalisme warga (citizen journalism) berkembang pesat dan patut didukung. Platform menulis opini juga banyak. Ruang komentar di bawah berita bukan jenis jurnalisme warga. Ia kerap kali menjadi ruang saling memaki, melecehkan, dan menyebar fitnah.



Rekomendasi berikutnya berasal dari Stephen JA Ward (Ethical Journalism in a Populist Age, 2019): wartawan mempraktikkan etika democratically engaged journalism. Bukan menjadi patriot, atau nasionalis totok tanpa ampun terhadap segala yang berbau asing. Tapi kukuh bekerja menggunakan metode imparsial—bukan netral, dengan tujuan parsial: menjaga komitmen pada demokrasi, pada pluralisme. Karena erosi demokrasi itu fakta.





@Airlambang | bekas wartawan, penulis dan praktikus behaviour change & community engagement.