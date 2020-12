Bocah Penggemar Elon Musk Jadi Sensasi di Dunia Penerbangan Uganda

Boeing 747 Pensiun? Selamat Tinggal Jumbo Jet Pertama di Dunia

Perkembangan Boeing terganggu krisis minyak

Jumbo jet berbadan lebar itu mulai beroperasi pada 21 Januari 1970. Maskapai penerbangan AS Pan Am membeli 25 unit pesawat dan dapat melakukan perjalanan komersial pertama dari New York ke London. Namun tak lama setelah diluncurkan, terjadi resesi parah dan krisis minyak pada tahun 1973 hingga pesanan jet dihentikan.