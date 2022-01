COVID-19: Austria Loloskan Mandat Vaksin, Prancis Longgarkan Pembatasan

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia

Uni Emirat Arab di Posisi Dua

Uni Emirat Arab (UEA) menyusul di posisi kedua dengan kuota vaksinasi per kapita mencapai 62 per 100 penduduk. Sekitar 6,8 juta dari lebih 9 juta penduduk UEA sudah mendapat vaksin corona dosis pertama. UAE menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina untuk program vaksinasi massal gratis. Saat ini Dubai mulai "roll out" vaksinasi dengan vaksin buatan BioNTech-Pfizer.