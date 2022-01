Novi soj B.1.640.2 već u Francuskoj

Novi soj B.1.640.2 je dokazan početkom prosinca kod jedne osobe koja je došla iz Kameruna i kako je javljeno iz bolnice IHU Mediterrannee u Marseillesu, poznato je kako je tim sojem na području juga Francuske zaraženo dvanaest osoba.

O ovom soju se gotovo još ništa ne zna, osim da je taj virus još značajnija mutacija od omikrona: kod njega postoji 37 promjena genetskog materijala od izvornog virusa, novi soj ima 46 mutacija. Također se može utvrditi da je to "kruna" već poznatih mutacija N501Y kakva je utvrđena u soju alfa i mutacije E484K. Za te promjene je poznato da se tako virus snažnije povezuje s ljudskim stanicama, što znači i da se lakše i brže širi.

Ali zbog malenog broja slučajeva, ne zna se baš ništa o najvažnijem: koliko je taj novi soj doista zarazan i koliko je opasan. Ne zna se niti je li ovaj soj i nastao u Kamerunu, ali stručnjaci smatraju kako je to lako moguće već i zbog činjenice da je tamo upravo minimalni broj stanovništva cijepljen: negdje oko 2,4% populacije. To jednostavno znači da virus ima "široko polje" gdje se može širiti, a tako i mutirati.

Broj cijepljenih u Kamerunu je upravo minimalan. To znači da se virus može nesmetano i širiti - i mutirati.

Omikron se teže "probija" do pluća

Nove soznaje su se stekle i analizom soja omikrona: da, već postoje i smrtni slučajevi od ovog soja, ali znanstvenici diljem svijeta su utvrdili kako taj soj virusa prije svega ostane u gornjim dijelovima dišnog sustava: nosu, ždrijelu i dušniku. Na sveučilištu u Hong Kongu su utvrdili kako se omikron doduše širi do 70 puta brže od soja delta kad je riječ o bronhijama, ali da se u samim plućima do deset puta slabije širi.

To znači i da je rjeđe potrebna intenzivna bolnička skrb, ali obzirom na golem broj novozaraženih je to ipak opterećenje za zdravstveni sustav. Virolozi su još od početka ove pandemije upozoravali kako je moguće da bude na tisuće sojeva virusa i iako je uobičajeno da su novi sojevi manje opasni od izvornog, nigdje ne piše da to baš mora biti tako.

A onda je tu i mogućnost "križanja" s drugim virusima: u Izraelu se jedna 31-godišnja trudnice koja nije bila cijepljena zarazila i virusom korone i virusom "obične" gripe koja je trenutno prisutna i od koje je do konca prošle godine u izraelske bolnice došlo gotovo 2.000 bolesnika, javlja Times of Israel. Zaražena trudnica na sreću nije teže oboljela od takvog križanaca - "flurone" (riječ sastavljena od engleske riječi za gripu i korone), ali liječnici su veoma oprezni s prognozama, što bi pak taj mješanac mogao značiti za naše zdravlje.

I Omikron može biti opasan, ali je utvrđeno kako on uglavnom ostaje u gornjem dijelu respiratornog sustava.

No barem kad je riječ o sojevima korone, stručnjaci tvrde kako su cijepljeni i ozdravljeni spremniji i za nove mutacije: učinak cjepiva je nešto niži od izvornog oblika virusa, ali stvoreni zaštitni mehanizmi u našem tijelu djeluju u 70 do 80% slučajeva. Osobito kad je riječ o takozvanim T-stanicama, znanstvena zajednica tvrdi kako one "prepoznaju" i omikron gotovo podjednako dobro kao i izvorni soj iz Wuhana.