Boosterom protiv omikrona

Novi ministar zdravstva Njemačke Karl Lauterbach naglasio je koliko je dopunsko cijepljenje tzv. booster-dozom važno u borbi protiv nove varijante koronavirusa omikrona. "Cijepljenje je potpuno samo ako ste cijepljeni tri puta", rekao je Lauterbach u intervjuu njemačkom javnom servisu ZDF-u. To je, dodao je, nova stvarnost da bismo se donekle zaštitili od omikrona. Vrlo je vjerojatno da već dvije doze ublažavaju bolest, a tri doze vjerojatno jako dobro štite od teškog toka bolesti, objasnio je ministar.

Moramo se pobrinuti za to da omikron stigne u Njemačku što je kasnije moguće, rekao je Lauterbach. Bosster-cjepiva su, kako je rekao, optimalna priprema za to. To je prvi stup zdravstvene zaštite "koji imamo u rukama". Drugi stup uključuje opću obveznu vakcinaciju.

Lauterbach je nadalje rekao da bi, ako se omikron proširi po cijeloj Njemačkoj, to moglo utjecati na to koga smatramo potpuno cijepljenim: tada bi status 2G (2G je skraćenica na njemačkom za geimpft/cijepljen i genesen/prebolio – op. ur.) bio dosegnut tek trećom dozom. Prema Laterbachovim riječima, ne može se poći od toga da smo potpuno zaštićeni s dvije doze cjepiva.

U srijedu su objavljeni laboratorijski testovi o učinku cjepiva protiv omikrona, koji ukazuju na slabiju obrambenu reakciju. Virologinja Sandra Ciesek iz Sveučilišne bolnice u Frankfurtu objavila je prve rezultate studije. "Podaci potvrđuju da razvoj vakcine, prilagođene omikronu, ima smisla", napisala je Ciesek.

Imunološki odgovor smanjen 37 puta

Odgovor protutijela protiv omikrona smanjen je do 37 puta u usporedbi s varijantom delta, navodi se u studiji. Također je smanjen i kod osoba koje su primile treću dozu.

U svojoj studiji, čak i tri mjeseca nakon booster-cjepiva BioNTechom, Ciesek vidi samo 25 posto neutralizacije omikrona u usporedbi s 95 posto kada je riječ o delti. Uz dvostruko cijepljenje BioNTechom ili Modernom prije šest mjeseci i unakrsno cijepljenje s AstraZeneca/BioNTechom, reakcija antitijela nije bila ni mjerljiva. Virologinja je istaknula da se iz njene analize ne može iščitati jesu li osobe koje su cijepljene omikronom zaštićene od teškog toka bolesti.

U utorak su južnoafrički stručnjaci iznijeli slične podatke, prema kojima je odgovor antitijela kod cijepljenih osoba protiv omikrona slabiji.

Virolog Christian Drosten pohvalio je istraživanje Sandre Ciesek i ponovno je naglasio potrebu za primanjem treće doze. "Situacija ne izgleda dobro za nekoga tko je cijepljen dva puta. Potrebna je treća doza", napisao je Drosten na Twitteru. Prikazane podatke još nisu pregledali stručnjaci i još nisu objavljeni u stručnim časopisima.

Stručnjaci preporučuju treću dozu protiv omikrona

Šef BioNTecha savjetuje što ranije primanje boostera

Proizvođači cjepiva BioNTech i Pfizer dali su slična zapažanja o učinkovitosti protiv omikrona. Preliminarne laboratorijske studije pokazale su, kako je rečeno, da je nakon dvije doze došlo do značajno manje neutralizacije protiv omikrona. Tri doze cjepiva mogle bi međutim neutralizirati varijantu omikron. Podaci su također pokazali da je treća doza povećala učinak neutralizacije 25 puta u usporedbi s dvije doze.

Šef BioNTech-a Ugur Sahin zato preporučuje što ranije primanje treće doze cjepiva.

zi/tagesschau.de