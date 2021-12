Omikron: Nove restrikcije putovanja

B.1.1.529, kako znanstvenici označavaju novi soj koronavirusa, otkriven je prošlog tjedna u Južnoafričkoj Republici. U međuvremenu je ta mutacija potvrđena i u drugim zemljama. Omikron-infekcije su potvrđene na primjer u Italiji, Njemačkoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Izraelu i Kanadi.

Zbog bojazni da je nova mutacija još zaraznija od trenutno dominantne delta-varijante, odnosno mogućnosti da su postojeća cjepiva manje učinkovita protiv nove varijante, brojne države pokušavaju zaustaviti daljnje širenje omikrona – usvajanjem restrikcija oko putovanja.

Europa

Od prošlog tjedna ograničeno je putovanje između brojnih europskih država i zemalja na jugu Afrike. U Njemačkoj su Južnoafrička Republika (JAR) te još sedam zemalja regije (Namibija, Zimbabve, Bocvana, Mozambik, Esvatini, Malavi i Lesoto) proglašene područjima s virusnim varijantama. To u praksi znači da iz tih zemalja u Njemačku smiju putovati samo njemački državljani i one osobe koje imaju prebivalište u Saveznoj Republici. Necijepljeni i cijepljeni povratnici u Njemačku moraju nakon dolaska u 14-dnevnu karantenu, koju nije moguće „prekinuti" ni negativnim testom na koronavirus.

Zemlje u kojima su već potvrđeni slučajevi infekcije omikronom

U Velikoj Britaniji su zbog omikrona također privremeno bile prekinute zračne veze s Južnoafričkom Republikom. One su u međuvremenu ponovno uspostavljene. No, Južnoafrička Republika i nekoliko susjednih zemalja i dalje se nalazi na takozvanoj „crvenoj listi". Za povratnike iz tih zemalja u Veliku Britaniju to konkretno znači da obavezno moraju u desetodnevnu hotelsku karantenu – i to na vlastiti trošak.

Švicarska je također postrožila pravila putovanja. Regularni letovi iz Južnoafričke Republike, Bocvane, Esvatinija, Lesota, Mozambika, Namibije i Zimbabvea su otkazani – na neodređeno vrijeme. Osim toga, ljudi koji u Švicarsku dolaze iz te regije, ali i iz Hong Konga, Izraela, Belgije, Češke, Malavija i drugih zemalja, moraju predočiti negativan test na koronu i otići u desetodnevnu karantenu.

Amerika

Predsjednika SAD-a Joe Biden je rekao kako nema nikakvih iluzija oko omikrona, odnosno da će „prije ili kasnije” i u Sjedinjenim Američkim Državama biti potvrđeni slučajevi infekcije omikronom. I svejedno su vlasti SAD-a uvele restrikcije za putnike s juga Afrika – kako bi barem usporili širenje nove mutacije. I u susjednoj Kanadi, gdje je već registriran prvi slučaj omikrona, vrijedi sljedeće pravilo: u Kanadu smiju ući samo oni putnici iz JAR-a, Esvatinija, Lesota, Bocvane, Zimbabvea, Mozambika i Namibije koji imaju kanadsko državljanstvo, odnosno ljudi koji u Kanadi imaju stalno boravište. Ali za njih vrijede dodatna pravila po pitanju (negativnog) testa ili odlaska u karantenu.

Brazil je zabranio letove iz šest južnoafričkih država. Meksička vlada je na drugoj strani isključila mogućnost uvođenja restrikcija zbog omikrona, odnosno zatvaranje granica za neke putnike. „Mema dokaza” za to da su mutanti opasniji, a cjepiva manje učinkovita protiv njih, tvrdi se.

Azija

Više zemalja na azijskom kontinentu je već uvelo određene mjere s ciljem zaustavljanja širenja omikrona. Posebno stroge restrikcije su uveli u Japanu i u Izraelu. Oni su zatvorili granice za sve strane državljane – bez obzira odakle oni dolaze.

Izraelski povratnici, bez obzira bili oni cijepljeni ili ne, bez obzira iz koje se zemlje vraćaju u svoju domovinu, moraju nakon povratka provesti najmanje tri dana u izolaciji. Osim toga se u Izraelu ponovno uvodi spornu mjeru nadzora mobitela i „pametnih telefona” oboljelih osoba.

Filipini, zemlja koja ovisi o turizmu, zbog novog virusnog soja žele suspendirati svoje planove o uvođenju olakšica za dolazak cijepljenih stranaca u tu državu. Južna Koreja i Tajland od prosinca će ograničiti zračni promet iz osam država, a ljudi koji su već stigli iz tih zemalja moraju odmah u karantenu.

Oceanija

Australija je od 1. prosinca zapravo planirala ponovno dozvoliti ulazak u zemlju strancima koji imaju vizu, nakon što je u svibnju prošle godine uvođenjem strogih pravila tim osobama bio ograničen dolazak u Australiju. Sada se „relaksiranje" putnog režima odgađa za dva tjedna. I to na preporuku zdravstvenih vlasti Australije nakon što je u toj zemlji otkriven prvi slučaj omikrona.

Stranci koji su u proteklih 14 dana boravili u JAR-u, Lesotu, Esvatiniju, Namibiji, Bocvani, Zimbabveu, na Sejšelima, u Mozambiku ili Malaviju uopće ne smiju u Australiju. Slična pravila ima i Novi Zeland, koji je, osim već spomenutih država, zbog omikrona kao visokorizičnu zemlja označio i Papuu Novu Gvineju.

Afrika

I neke afričke zemlje, među njima Angola, Egipat, Mauricijus i Ruanda, također su se našli među onim državama koje su uvele restrikcije oko putovanja za Južnoafričku Republiku i zemlje s juga toga kontinenta. Južnoafričke vlasti kažu kako je to „nesretno, čak tužno". Odluke o uvođenju restrikcija u vezi putovanja su „neopravdane, zato što se ne temelje na znanstvenim spoznajama".

Koliko su restrikcije uopće učinkovite?

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procijenila je „visokom” vjerojatnost globalnog širenja omikrona, ali ipak se zalaže za to da se granice ne zatvara. Južnoafrička Republika je ograničavanja putovanja nazvala „nepotrebnim".

Neke studije ipak upućuju na to da restrikcije oko putovanja itekako mogu doprinijeti zaustavljanju širenja nove korona-varijante. Između ostaloga je zaključeno da su mjere oko zabrane putovanja, koje je na početku pandemije uvela Australija, smanjile broj „uvezenih" slučajeva, odnosno za oko mjesec dana odgodile njezino izbijanje. Jedna studija u okviru koje se istraživala situacija u kanadskim pokrajinama Newfoundland i Labrador, također dolazi do zaključka da je zabrana putovanja avionom u inozemstvo bila učinkovita mjera: „Bez primjerene kontrole dolazak inficiranih putnika može lako dovesti do eksponencijalnog širenja virusa."

Zračna luka u Sidneyu (testiranje na koronavirus)

No, restrikcije oko putovanja same po sebi nisu ni u kojem slučaju lijek za sve probleme oko pandemije, kako se naglašava u jednom članku koji je objavljen u stručno časopisu Science – važnije od toga je smanjiti stopu transmisije virusa u zajednici, tvrdi se.

Jinal Bhiman, vodeća znanstvenica južnoafričkog "National Institute for Communicable Diseases" za DW kaže: „Ne vjerujem da su zabrane putovanja najbolji način za borbu protiv novog soja. Već smo kod delte vidjeli: kada se identificira novu varijantu, onda to znači da je ona već odavno tu, da se proširila. Prve infekcije su se dogodile puno ranije.”

