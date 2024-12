Magic Johnson: lice borbe protiv HIV-a

Bio je košarkaški superstar kada je 1991. utvrđeno da je zaražen HIV-om. On je objavio svoju dijagnozu i to je bila prekretnica. Do danas se Earvin Magic Johnson angažira u borbi protiv AIDS-a i pomaže zaraženima.

Dok su i iskusni sportski reporteri plakali zbog vijesti, Earvin Johnson, svima znan kao Magic, bio je pribran. „Zbog HIV-a koji sam dobio morat ću se povući iz Lakersa“, rekao je odlučnim glasom tada 32-godišnji košarkaš 7. studenoga 1991. godine.

Dodao je da nije obolio od AIDS-a već da samo ima HIV. Prije konferencije za novinare to mu je potvrdio doktor Michael Mellman. Klupski liječnik Lakersa je pozvao je košarkaša na razgovor kako bi mu priopćio lošu vijest.

„Kad mi je prvi put rekao mislio sam: ’Čovječe, umrijet ću, gotovo je.’ A on je rekao: ’Ne, nije tako’“, ispričao je Johnson kasnije za javni servis PBS. Dr. Mellman mu je rekao da mora uzimati lijekove i naučiti živjeti s virusom. I da tako može živjeti dugo.

Johnsonov slučaj šokirao je svijet

Tada, početkom devedesetih, u javnosti se vjerovalo da je zaraza HIV-om jednaka smrtnoj presudi. Zato je Johnsonova konferencija za novinare izazvala šok. Neki su taj šok čak usporedili s onim poslije objave smrti Johna F. Kennedyja nakon atentata u Dallasu 1963. ili ostavke Richarda Nixona nakon afere Watergate 1974.

Earvin Magic Johnson u akciji (utakmica protiv Denvera u travnju 1989.) Foto: Icon SMI/IMAGO

Magic Johnson je tada bio sportski superstar. Pet puta je s Lakersima osvajao šampionski prsten NBA lige, triput je bio proglašen najkorisnijim igračem. Cijeli svijet ga je znao.

Do tada su mnogi AIDS smatrali bolešću koja pogađa samo homoseksualce ili ovisnike o drogama. Ali Johnson nije bio ni jedno ni drugo. „Bit ću sada glasnogovornik za ovu temu jer hoću da ljudi shvate koliko je važan siguran seks", rekao je Johnson.

„Ponekad mislimo da samo homoseksualci dobivaju virus, da se to nama ne može dogoditi. Ali stojim ovdje kako bih rekao da se svakome može dogoditi, čak i meni, Magicu Johnsonu." „Svatko treba biti pažljiv", dodao je.

Dva mjeseca ranije, u rujnu 1991., Johnson je oženio svoju djevojku Cookie. Na konferenciji za novinare je rekao da njegova trudna supruga nije zaražena. Kasnije je objavio da je virus dobio pri nezaštićenom seksu s drugom ženom.

Earvin Magic Johnson na Olimpijadi u Barceloni 1992. na utakmici protiv Angole Foto: Sven Simon/IMAGO

„Johnsonov efekt"

Još 1991. godine je osnovao Zakladu Magic Johnson koja je financijski podržavala kampanje i organizacije koje se bore protiv AIDS-a. Johnson se od tada nije prestao zalagati za oboljele i zaražene i pričati o toj bolesti. Prije četvrt stoljeća, na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, bio je jedan od glavnih govornika. Nazvao je tu bolest „državnim neprijateljem broj jedan".

Američki znanstvenici su prije nekoliko godina utvrdili da je Johnsonova objava iz 1991. godine dovela do velikog skoka broja muškaraca koji su se testirali na HIV. To se posebno odnosilo na heteroseksualne crne i latino muškarce, i to najviše u američkim gradovima koji imaju NBA franšize.

Magicova karijera nije tada završena. Naredne 1992. godine bio je u takozvanom dream-teamu, reprezentaciji SAD-a koja je uzela zlato na Olimpijskim igrama u Barceloni pobjedom nad Hrvatskom u finalu.

Vratio se u Lakerse tek u sezoni 1995./96., a onda se povukao. Lakersi su nakon toga povukli iz upotrebe njegov dres s brojem 32. Ušao je u Kuću slavnih 2002. godine. Kasnije je još pomalo igrao za jedan švedski tim koji je kupio.

Earvin Magic Johnson s obitelji: supruga Cookie i djeca Elisa, Earvin Junior, Lisa i Andre Foto: Frazer Harrison/Getty Images

Milijarder i filantrop

Danas Magic ima 65 godina. Novac koji je zaradio na sportskom parketu ulagao je uspješno – u nekretnine, kina, osiguranja, Starbucks. Časopis Forbes procjenjuje njegovu imovinu na oko 1,2 milijarde dolara.

Njegova zaklada ne podržava samo projekte za borbu protiv AIDS-a već i one koji se bave obrazovanjem, zdravljem, socijalnim potrebama ljudi. Johnson je uvijek tu da osobno podrži stvar, često sa suprugom i djecom.

Kad se on zarazio, na tržištu je postojao samo lijek zidovudin (AZT). Danas ima mnogo više lijekova koji pomažu smanjenju količine virusa u tijelu do prihvatljivih granica. Ako taj tretman uspije, imunitet pacijenta se oporavlja i on može normalno živjeti. HIV se danas smatra virusom koji se dobro liječi ako se otkrije na vrijeme – mada se ne može potpuno izliječiti.

Ipak, postoji veliki jaz između globalnog sjevera i juga. Procjenjuje se da danas oko 40 milijuna ljudi živi s HIV-om, više od polovice na jugu Afrike. Četvrtina zaraženih na svijetu ne dobiva nikakvu terapiju.

Kod Magica Johnsona bolest AIDS nikada nije izbila. „Nisam izliječen. Samo sam uzimao svoje lijekove", rekao je jednom prilikom. „Radim ono što treba i hvala Bogu pa je HIV u mom tijelu na neki način mrtav. Ne želimo da ga išta probudi.“

ovaj članak je preveden s njemačkog jezika