AIDS - zanemarena epidemija

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije trenutno je od AIDS-a oboljelo 38 milijuna ljudi u svijetu. Svake godine se zarazi još milijun i pol. Prema podacima epidemiološkog instituta Robert Koch, 1800 ljudi se 2021. zarazilo HIV-om, virusom AIDS-a. Isti broj osoba je zaražen i 2020. Zanimljivo je da opada broj novozaraženih kod homoseksualaca i biseksualaca, što je pozitivan trend. Međutim, od 2010. zaražava se sve više ovisnika od droga. Sada je i tu zabilježena stagnacija. Ipak, Institut Robert Koch navodi da je seksualni odnos bez zaštite, a ne upotreba droge, glavni put prenošenja bolesti.

Organizacija Njemačka pomoć za AIDS je zabrinuta jer pretpostavlja da određeni broj ovisnika od narkotika uopće niti ne zna da je zaražen. Oni najlakše zaraze druge. Krajem 2021. u Njemačkoj je zabilježeno 90.800 osoba koje su HIV pozitivne, prema proračunima, 8.600 slučajeva zaraza još nije dijagnosticirano.

Zašto je AIDS tako opasan?

AIDS je skraćenica za „sindrom stečene imunodeficijencije” – engleska skraćenica je „sida” . Virus HI, skraćeno HIV napada imunološki sistem. Točnije, virus prodire u tzv. T-pomoćne stanice koje su podgrupa bijelih krvnih zrnaca. Time one bivaju oštećene ili potpuno uništene. Što manje tih ćelija imamo, to je slabiji naš imunološki sistem. Ljudi zaraženi HIV-om, ako se ne liječe, veoma često obolijevaju. U siromašnijim zemljama AIDS se često otkrije tek kada nastupe takozvane bolesti definirane AIDS-om. U njih spadaju tuberkuloza, upala mozga i tumori. Ako se osoba oboljela od side ne liječi, smrtni ishod je izvjestan.AIDS je priznat kao bolest od 1981. Mnogi povezuju pojavu HIV-a s osamdesetim godinama, ali virus je najvjerojatnije star preko100 godina.

Što je posebno kod tog virusa?

Munjevite mutacije - ljudska stanica (plavo) pod napadom virusa HIV (žuto)

Površina HI virusa je drugačija od, recimo, koronavirusa. Postoji manje „mjesta za pristajanje" za antitijela. Osim toga, virus vrlo brzo mutira, pa se ta mjesta stalno mijenjaju. Tako su antitijela već nakon nekoliko generacija virusa nemoćna. Upravo je ta munjevita mutacija veliki izazov za znanost. Samo u organizmu jednog pacijenta virus tijekom liječenja može mutirati i milijun puta. Osim toga virus brzo postaje otporan na terapije. Tako se terapija mora stalno prilagođavati, to je utrka s vremenom. Virus AIDS-a može preživjeti neprimijećen u stanicama „spavačima”, recimo u limfnim čvorovima ili koštanoj srži. Ti podmukli rezervoari se ne mogu pronaći testovima na antitijela.

Koje terapije postoje?

HIV-om zaražena osoba se još uvijek ne može potpuno izliječiti, ali u međuvremenu postoje dobre terapije, koje sprječavaju dalje širenje virusa u organizmu. Tako da HIV pozitivne osobe često mogu živjeti bez većih ograničenja i ne mogu prenijeti zarazu. Hanna Mathews sa Sveučilišne klinike Hamburg-Eppendorf kaže da virus čak i njihova djeca pri rođenju ne nasljeđuju. Ali redovne kontrole kod liječnika su neophodne kako bi se prilagodili lijekovi, s obzirom na to da njihovo djelovanje s vremenom može oslabjeti, ili organizam može razviti alergičnu reakciju.

Osim toga, postoji i takozvana pre-ekspozicijska terapija (PrEP) s tabletama Truvada, koja djeluje kao cjepivo, ali djelovanje nije trajno. Ljudi koji nisu zaraženi, a znaju da su izloženi povećanom riziku, mogu uzeti te tablete. Ako se tablete uzimaju konzekventno, znatno opada rizik od zaražavanja. Međutim, postoji i negativna strana – neki tada više ne upotrebljavaju kondome, pa se povećava rizik od drugih spolnih bolesti.

Samo u izuzetnim slučajevima primjenjuje se i transplantacija koštane srži, koja je kod nekoliko pacijenata dovela do izlječenja. A kineska terapija, kojom se kod embrija uklanjaju geni odgovorni za protein CCRP, preko kojih HIV napada ćelije, za mnoge je etički neprihvatljiva.

Postoji li cjepivo protiv AIDS-a?

AIDS se može držati pod kontrolom no nije pobijeđen

S obzirom na to da je virus koji izaziva AIDS znatno promjenljiviji od koronavirusa, potraga za cjepivom je mnogo složenija i traje već gotovo četiri desetljeća. Sva dosadašnja cjepiva nisu bila posebno efikasna. Oprezan optimizam se odnosi na istraživanja cjepiva zasnovanih na takozvanim informacijskim ribonukleinskim kiselinama (RNK). Kompanija Moderna je razvila prvo takvo cjepivo u siječnju 2022. I Biontech razvija cjepivo protiv virusa AIDS-a. Još nije izvjesno hoće li ta tehnologija donijeti konačnu pobjedu nad virusom.

Obećavajuća je metoda liječenja koju razvija Philipp Schommers sa Sveučilišne klinike Köln. On je kod zaraženih osoba otkrio jedno univerzalno antitijelo, koje bi moglo spriječiti mutacije virusa. To je prvi korak prema cjepivu. Schommers je za svoje istraživanje 2021. dobio Njemačku nagradu za studije Zaklade Körber.

dd(ARD)

