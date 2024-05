Cannes 2024: letvica je visoko postavljena

Kao i svakog proljeća, branša slavi festival filmske umjetnosti u južnom francuskom obalnom gradu koji traje dvanaest dana. Ovaj put od 14. do 25. svibnja Cannes postavlja crveni tepih za kremu filmske industrije. Stižu zvijezde iz tvornica snova mnogih zemalja, redatelji, producenti, autori i naravno - omiljena tema paparazza - glumice i glumci.

Na otvaranju je - još uvijek izvan konkurencije - filmska komedija "Le deuxième acte" (festivalski naziv: "Drugi čin") Quentina Dupieuxa, komplicirana emotivna drama između četvero mladih ljudi. Ovogodišnjim glavnim natjecateljskim programom dominiraju francuska i američka produkcija, uključujući i monumentalni film "Megalopolis" Francisa Forda Coppole. Futuristička znanstveno-fantastična drama s referencama na Rimsko Carstvo govori o arhitektu koji želi pretvoriti New York u utopiju.

Francis Ford Coppola Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/picture alliance

Film o Donaldu Trumpu

Pogledati se može i najnoviji rad Giorgosa Lanthimosa ("Kinds of Kindness") s portretima troje vrlo različitih ljudi u SAD-u, kao i "Emilia Perez" Jacquesa Audiarda, glazbena komedija o meksičkom narko-bossu koji želi ostaviti svoju prošlost iza sebe i započeti novi život kao žena. “The Apprentice”, film o karijeri Donalda Trumpa u New Yorku 1980-ih, također će vjerojatno privući pozornost. Marvelov superjunak Sebastian Stan glumi budućeg predsjednika SAD-a, a za Oscara nominirano otkriće „Borata" Maria Bakalova glumi njegovu suprugu Ivanu. Iransko-danski redatelj Ali Abbasi ("Granica”) potpisuje režiju.

Ukrajinski redatelj Sergei Loznitsa predstavlja svoj novi dokumentarac "Invazija" na festivalu u Cannesu - deset godina nakon njegovog dokumentarca "Maidan", koji je prikazao ukrajinske prosvjede koji su doveli do svrgavanja tadašnjeg Kremlju lojalnog predsjednika Viktora Janukoviča. Sada film "Invazija” govori o ruskom agresorskom ratu na njegovu zemlju. Želio je "pokazati kako rat mijenja zemlju", kaže Loznitsa, koji je već dugo živi izvan Ukrajine.

Samo četiri filma potpisuju žene…

Na festivalu u Cannesu bit će prikazan i film “Sjeme svete smokve” pobjednika Berlinalea Mohammeda Rasoulofa. Iranski žalbeni sud upravo je osudio ovog redatelja i kritičara režima na osam godina zatvora zbog "urote protiv nacionalne sigurnosti". Prema riječima njegovog odvjetnika, kazna uključuje i udarce bičem, novčanu kaznu i oduzimanje imovine.

Prema najnovijim informacijama, Rasulof je navodno uspio pobjeći iz Irana u Europu. Nije poznato gdje se trenutno nalazi, a prema informacijama koje su objavljene u ponedjeljak i koje su prenijeli njemački mediji, on je u Europu stigao „nakon dugog i kompliciranog putovanja“.

Rasoulof je 2020. godine dobio Zlatnog medvjeda za svoj film "Ali zlo ne postoji". Nagradu nije mogao primiti jer već tada nije smio napustiti Iran.

Samo četiri od 22 filma u natjecateljskom programu režirale su žene. Također vrijedno pažnje: francuska glumica Judith Godrèche predstavlja svoj MeToo kratki film "Moi aussi", u kojem govori o žrtvama seksualnog nasilja. Njemački filmovi ove godine uopće nisu pozvani u program. A po prvi put će se u Cannesu održati i natječaj za takozvane “immersive” radove. Oni koriste tehnologije poput virtualne ili proširene stvarnosti, što je omogućeno korištenjem umjetne inteligencije (AI). Spor oko posljedica korištenja umjetne inteligencije doveo je prošle godine do teških sporova u američkoj filmskoj industriji, koja je mjesecima bila blokirana.

Prijete štrajkovi filmskih radnika

Sada bi moglo doći i do štrajka u Cannesu. Udruga "Sous les écrans la dèche" zaprijetila je da će ozbiljno poremetiti tijek festivala. Ova udruga filmskih kinoprojekcija, stvaralaca programa, prodavača ulaznica i zaduženih za brigu o gostima žali se na sve veću nesigurnost u profesijama bliskima filmu. Ona također osuđuje nedavne reforme francuskog sustava osiguranja za nezaposlene.

Meryl Streep Foto: CJ Rivera/Invision/AP/picture alliance

77. izdanje festivala vjerojatno će biti veliki nastup za Meryl Streep. Američka glumica će dobiti Zlatnu palmu za životno djelo. S više od 60 filmova oblikovala je skoro pola stoljeća filmske povijesti. U filmovima kao što su "Kramer protiv Kramera", "Out of Africa" i "The Devil Wears Prada", Meryl Streep je stekla priznanje filmske ikone. 74-godišnjakinja je dobila tri Oscara i 21 nominaciju za Oscar. Osim nje, počasnu Zlatnu palmu će dobiti i autor "Ratova zvijezda” George Lucas. Još jedna Zlatna palma ide japanskom studiju za animaciju Ghibli.

Predsjednica festivalskog žirija ove je godine redateljica Greta Gerwig (“Barbie”). No prošle godine direktor festivala Thierry Frémaux i njegov tim već su složili uspješno izdanje: drama o odnosima Justine Triet "Anatomija jednog slučaja", također zahvaljujući izvanrednoj glavnoj njemačkoj glumici Sandri Hülser, pokazala se kao uvjerljivo pobjednički film koji je kasnije također osvojio Oscara. “Općenito, filmovi iz službene festivalske selekcije”, kako je nedavno izračunao časopis “Spiegel”, “dobili su rekordnih 26 nominacija za Oscara”. Oscara je dobio i film Jonathana Glazera "The Zone of Interest", također sa Sandrom Hülser slavljen i u Cannesu, kao i "Falling Leaves" Akija Kaurismäkija i "Perfect Days" Wima Wendersa. Letvica za Cannes 2024. je visoko postavljena.