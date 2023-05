Zvijezde i highlights filmskog festivala u Cannesu 2023

Svojom pitoresknom lokacijom na Francuskoj rivijeri i dugom poviješću, Cannes ostaje najprestižniji europski filmski festival. Ovo, 76. izdanje, koje se održava od 16. do 27. svibnja. kao i obično, ugošćuje mnoge zvijezde.

Festival otvara film "Jeanne du Barry", u kojem Johnny Depp glumi kralja Luja XV. U filmu se kralj zaljubljuje u mladu ženu iz radničke klase koja postaje njegova posljednja ljubavnica.

Glavnu žensku ulogu tumači francuska glumica Maïwenn, koja je također napisala scenarij i režirala film.

Za Deppa će Cannes biti prvo pojavljivanje u kinu nakon velike tužbe između njega i njegove bivše supruge Amber Heard, što je dovelo do toga da neki mediji govore o njegovom o "povratku". Drugi su pak kritizirali što je odlučeno da ovaj film dobije ulogu prestižnog otvaranja festivala. "Jeanne du Barry" se prikazuje izvan konkurencije u Cannesu.

Posljednja avantura za Indianu Jonesa?

Među ostalim istaknutim naslovima koji će također proslaviti svoju svjetsku premijeru, a da se ne natječu za Zlatnu palmu, najnoviji je nastavak franšize o Indiani Jonesu, "Indiana Jones i kotač sudbine", kao i tri i pol satni film Martina Scorsesea "Killers of the Flower Moon", western kriminalistička drama koja se vrti oko ubojstava u indijanskom rezervatu 1920-ih.

Sada 80-godišnjak, Harrison Ford odlazi u svoju posljednju avanturu u ulozi arheologa Henryja Waltona - zvanog Indiana Jones. Nakon legendarne trilogije, koja je objavljena između 1981. i 1989., nakon koje je 2008. uslijedio četvrti film koji je podijelio kritike, ali je ipak zaradio gotovo 800 milijuna dolara na svjetskim kino blagajnama, očekivanja od ovog posljednjeg dijela su velika.

Martin Scorsese, u međuvremenu, okuplja zvijezde u svom filmu "Killers of the Flower Moon." Ovo je šesti put da je redatelj radio s Leonardom DiCapriom, a deseti put da je angažirao Roberta De Nira. Također, tu je i nedavni dobitnik Oscara Brendan Fraser za svoju glavnu ulogu u filmu "The Whale".

Uigrani tim: Leonardo DiCaprio u filmu Marina Scorsesea Foto: Apple TV+/dpa/picture alliance

Stalni gost Wes Anderson

U natjecateljskom programu je zastupljeno mnoštvo holivudskih zvijezda. Natalie Portman i Julianne Moore glume u romantičnoj drami Todda Haynesa "May December", a Scarlett Johansson pojavljuje se u znanstvenofantastičnom filmu Wesa Andersona "Asteroid City". U konkurenciji je i njemačka glumica Sandra Hüller ("Toni Erdmann"), koja glumi u drami Jonathana Glazera o Holokaustu, "The Zone of Interest".

Od 21 filma u natjecateljskom programu, samo šest su režirale žene, ali to je ipak uvijek novi rekord u broju redateljica zastupljenih u Cannesu.

Među njima je francusko-senegalska redateljica Ramata-Toulaye Sy, koja se natječe sa svojim dugometražnim prvijencem, "Banel & Adama", koji uključuje postavu amaterskih glumaca koji glume na pularu, jeziku koji se govori u području doline rijeke Senegalese, gdje je sniman film.

Izvan konkurencije - "Jeanne du Barry" s Maiwenn Le Besco i Johnny Deppom Foto: Stéphanie Branchu/Festival De Cannes/Why Not Productions/dpa/picture alliance

Nužnici u Tokiju

Njemački redatelj Wim Wenders 10. je put zastupljen u natjecateljskom programu. Pobjednik Cannesa iz 1984. (Paris, Texas) predstavit će svoj film "Savršeni dani" koji govori o čistaču WC-a u Tokiju.

Još jedno Wendersovo djelo, 3D dokumentarac "Anselm", o njemačkom slikaru Anselmu Kieferu, također će proslaviti svjetsku premijeru u Cannesu.

Film "Zbogom Julia" redatelja Mohameda Kordofanija bit će prvi film iz Sudana koji će premijerno biti prikazan u Cannesu. Film govori o Moni, koja živi u sjevernom Sudanu i koju muči osjećaj krivnje nakon što je zataškala ubojstvo. Kako bi iskupila svoju krivnju, udomljuje udovicu Juliju iz Južnog Sudana i njenog sina Daniela.

Radnja vodi do geopolitičkog sukoba između Sjevernog i Južnog Sudana. Film je dio selekcije "Neodređeni pogled" koja predstavlja filmove nesvakidašnjeg stila i priča.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu