Glamour u vrijeme rata: 75. filmski festival u Cannesu

Biti i glamurozan i političan – to je oduvijek bila ambicija najvažnijeg europskog filmskog festivala, onog u Cannesu. Umjetnički direktor Thierry Frémaux je već najavio da neće pozvati službenu rusku delegaciju. Ali je zadržao pravo da u program uvrsti ruske redatelje. Ruski redatelj Kiril Serebrenikov je uvršten u službeni program sa svojim filmom „Žena Čajkovskog“. Frémaux je rekao da Serebrenikov za taj film nije dobio državna sredstva. Ovaj ruski redatelj je treći put u Cannesu. U Rusiji je dvije godine bio u kućnom pritvoru, trenutno živi u Njemačkoj.

Povratak nagrađenih

Pored ovog filma u natjecateljskom programu bit će prikazano još 20 ostvarenja, a samo četiri su režirale žene. Među redateljima su brojni pobjednici na Cannesskom festivalu koji u vitrini već drže svoju „Zlatnu palmu“. Stari američki majstor David Cronenberg vraća se sa znanstveno-fantastičnim horor-filmom „Zločini budućnosti“. I drugi bivši pobjednici su tu: braća Jean-Pierre i Luc Dardenne iz Belgije, Šveđanin Ruben Östlund, Japanac Kore-Eda Hirokazu, kao i Rumunj Cristian Mungiu. Tu je i južnokorejski redatelj Park Chan-wook, koji je već dva puta dobivao nagradu publike. On sudjeluje s misterioznim trilerom “Odluka da se ode” (Decision to Leave).

Scena iz filma "Žena Čajkovskog"

Film „Vrijeme Armageddona“ Amerikanca Jamesa Greya okupio je filmske zvijezde. Radnja se odvija u doba vladavine predsjednika Reagana, a obitelj Trump je također prisutna. U glavnim ulogama su Anne Hathaway i Anthony Hopkins. Redatelj je do sada pet puta pozivan u Cannes, ali je iz njega odlazio praznih ruku.

Užas i glamur

Michel Hazanavicius je snimio komediju sa zombijima. Film se zove „Sijecite“ (Coupez!). Film se trebao zvati „Z“, ali s obzirom na to da je ovaj znak medijski poznatim učinila ruska vojska u Ukrajini, film je preimenovan. Iranski redatelj Ali Abasi sudjeluje s trilerom „Sveti pauk“.

Scena iz filma "Coupez!"

Glamurozni su i filmovi izvan konkurencije. Prije svega nastavak čuvenog filma “Top gun” iz 1986., u kojem Tom Cruise igra glavnu ulogu – 36 godina poslije glavne uloge u originalu. Australac Baz Luhrmann je snimio film „Elvis”. Mladog kralja rock-and-rolla glumi Austin Butler, a njegovog legendarnog menadžera Tom Hanks.

Europa i migrantske priče

Afrički kontinent nije zastupljen ni s jednim filmom. Makar su se neki redatelji posvetili temama kolonijalizma, migracije i rasizma. Braća Dardenne filmom „Tori i Lokita“ prikazuju dramu dvojice mladih migranata iz Afrike. Francuska redateljica Lèonor Serraille ispričala je priču o majci i njezina dva sina koji su 1986. napustili Obalu Bjelokosti i došli u Pariz. Film prikazuje život obitelji do 2010. Katalonski vizualni umjetnik Albert Serra je radnju filma „Pacifikacija – mučenje na otocima (Pacification - Tourment sur les iles) smjestio u Francusku Polineziju.

Cristijan Mungiu je dramu „RMN“ smjestio u seosku zajednicu u Transilvaniji. On opisuje porast rasističkih predrasuda nakon dolaska stranih tvorničkih radnika.

Kiril Serebrenikov

Ukrajinski filmovi i bojkot Rusije

Neslužbeno se među sudionicima čuje da je maksimalistički ukrajinski zahtjev glasio da se “ruski jezik uopće ne čuje na festivalu”. Prije toga je organizator izašao u susret zahtjevu ukrajinskog ministarstva kulture i isključio s festivala ne samo službene ruske predstavnike, već i filmske kritičare i novinare. Sudjelovanje ruskog redatelja Kirila Serebrenikova koji živi u Njemačkoj samo je donekle promijenilo tu poziciju. Na osnovi ovih odluka čuveni ruski filmski kritičar, koji inače potječe iz Lavova, Andrej Plahov, neće moći u Cannes. On je na svom profilu na Facebooku reagirao suvereno: „Možda moramo zaista shvatiti što znači biti građanin jedne agresorske zemlje.”

„Nultu toleranciju” prema svemu ruskom ne dijele ni svi stvaratelji iz Ukrajine. Jedan od najpoznatijih ukrajinskih filmskih djelatnika, Sergej Loznica, još u ožujku je reagirao na paušalni bojkot ruskih filmova: „To što se događa je strašno”, rekao je on u intervjuu za jedan filmski časopis. „Ali ja apeliram na sve da ne upadnu u ludilo. Ne smijemo suditi o ljudima na osnovi njihovih putovnica, već na osnovi njihovih djela”. To držanje je Loznici donijelo isključenje iz Ukrajinske filmske akademije, koja je osnovana 2017. Njegov film “Prirodna povijest destrukcije” bit će prikazan u posebnom programu.

Plakati potpore Ukrajini na festivalskoj palači

Snimati na fronti

U Cannesu će biti prikazan i film "Mariupolis 2" Mantasa Kvedaravičiusa. Litvanaca su u travnju u Marijupolju ubili pripadnici ruske vojske. Njegova zaručnica Hanna Bilobrova, koja je bila s njim na licu mjesta, uzela je snimljeni materijal i zajedno s montažerkom Dunjom Sihov napravila dokumentarac izuzetne aktualnosti. Festival je priopćio da se film mora predstaviti u Cannesu, pa ga je naknadno uvrstio u program. Bit će prikazan 19. svibnja.

U sporednom festivalskom programu „Poseban pogled” film pod nazivom „Vizije jednog leptira“ izaziva veliku pozornost. Snimio ga je mladi ukrajinski redatelj Maksim Nakonečnji i završio prije rata. On pripovijeda „tvrdu, nadrealističnu priču Lilje, koja poslije zarobljeništva kao pilotkinja očajnički pokušava vratiti se normalnom životu“, kaže redatelj. „Na žalost, moj film je bio predosjećaj rata“, dodao je on. Od početka ruske invazije on je na fronti s oružjem i kamerom. Kaže da će od toga nastati dokumentarni film.