Kineski zid Putinu čuva leđa

Šef kineske države Xi Jinping u Moskvi je još jasnije pokazao da ruski predsjednik Putin može računati na njega, pa i što se tiče rata u Ukrajini. To nije dobar znak za diplomaciju, smatra Roman Goncharenko.

U ratu u Ukrajini Vladimir Putin stoji leđima uza zid: njegova vojska jedva napreduje, gospodarstvo stenje pod zapadnim sankcijama, a uhidbeni nalog Međunarodnog kaznenog suda predsjednika Rusije izolira kao nikada prije. Ali sve dok je taj zid Kineski zid, šef Kremlja se nastavlja nadati pobjedi i novom svjetskom poretku. Posjet šefa kineske države Xija Moskvi sigurno je Putinovim nadama dao novi polet.

Kina održava rusko gospodarstvo

Više simbolike nije bilo moguće. Putovanje je počelo skoro točno devet godina nakon ruske aneksije Krima. Putin je prvi put doletio u okupirani i prethodno potpuno uništeni grad Mariupolj, mjesto najtežih ratnih zločina. A šef kineske države je doputovao u trodnevni državni posjet Rusiji, praćen novinskim člancima u kojima se Xi i Putin zavjetuju na prijateljstvo i blisko partnerstvo „rame uz rame“ između svojih zemalja, kao da u Ukrajini nije u toku brutalni rat.

Vidljiv rezultat sastanka: još više trgovine. To bi doduše Rusiju, oslabljenu ratom u Ukrajini, još više vezalo za Kinu, ali bi također indirektno pomoglo da se i dalje vodi upravo taj rat. Kina kupuje sve više ruskih sirovina i prodaje sve više robe Rusiji. Kineske firme ispunjavaju tržišta na kojima su prije rata dominirale zapadne tvrtke.

Je li Putin obavijestio Xija o skoroj eskalaciji?

Nasuprot tome, jedva su vidljivi rezultati razgovora o najnovijoj diplomatskoj inicijativi Kine o Ukrajini. Postoji sumnja da inicijativa od 12 točaka iz Pekinga koju je Putin nazvao „temeljem za mirno rješenje" uopće nije bila ozbiljna. Inače ne bi došla godinu dana nakon invazije i ne bi izostavila središnje pitanje – povlačenje ruskih trupa. Zamrzavanje rata u ovom trenutku bila bi pobjeda za Putina. Koliko je Xi ozbiljan u vezi s posredovanjem, postat će jasno tek nakon njegovih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

Bio je to jedan od onih posjeta kod kojih se tek poslije shvati o čemu se razgovaralo iza zvučno izoliranih vrata. Postoji bojazan da je Putin prije svega htio Xija obavijestiti o svojim mogućim narednim koracima u Ukrajini – slično onome što je vjerojatno učinjeno prije invazije u veljači 2022. Rusija bi mogla pojačati ofanzivu u narednim tjednima, s brutalnim posljedicama za ukrajinsko stanovništvo. Ako je to slučaj, Moskva očigledno želi imati Kinu na svojoj strani, iako to ne mora biti vidljivo i izvana.

Kina vjerojatno hoće spriječiti poraz Rusije

Zapad iznenađeno i bez ideja promatra ovaj sve jači savez. I dalje se suzdržava oštre kritike, iz gospodarskih interesa i nade u diplomatsko posredovanje.

Možda se polazi od toga da će se Kina distancirati od Moskve čim bude jasno da će Putin izgubiti rat. Možda će se to zaista i dogoditi i Kineski zid iza Putinovih leđa počet će se urušavati. Drugi scenarij se čini vjerojatnijim: Kina pokušava spriječiti poraz Rusije, bilo diplomatskim putem ili otvorenim isporukama oružja. Na to bi Zapad trebao biti spreman.

Ne tako davno ljudi u Berlinu i drugim zapadnim glavnim gradovima su govorili: „Ne trebamo gurati Rusiju u naručje Kine." To je bilo naivno. Davno se to dogodilo, ovaj zagrljaj je sve jači i teško da je Zapad mogao spriječiti ovo zbijanje redova. Xijev posjet Moskvi je to samo učinio vidljivijim.

