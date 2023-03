Ukrajinsko-kineski odnosi: blagi tonovi prema Pekingu

Ukrajinska diplomacija je ponekad gruba. Bilo da se radi o sporim isporukama oružja ili dobrim gospodarskim vezama s Rusijom, ukrajinska vlada se nije sustezala oštro kritizirati i zemlje partnere, ako je ona to smatrala potrebnim. No, drukčije zvuče izjave koje se sad čuju u odnosu na Kinu, najvažnijeg partnera Rusije.

„Želim vjerovati da Kina stoji na strani pravednog mira. To znači: na našoj strani – a to mi je važno. I želim vjerovati da Kina neće isporučivati nikakvo oružje Rusiji." Tako dobrohotno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao takozvani kineski mirovni plan na prvu godišnjicu ruskog napada na Ukrajinu.

To je dokument u 12 točaka koji je njegov savjetnik Mihajlo Podoljak na Twitteru odbacio kao „nerealan". A ruski predsjednik Vladimir Putin je taj plan označio „temeljem za mirovno rješenje".

Ukrajina, međutim, ima svoj vlastiti mirovni plan. „Mi smo pozvali Kinu da sudjeluje u našoj mirovnoj formuli. Mi pozivamo na dijalog i čekamo Vaš odgovor", izjavio je Zelenski.

„Ne tjerati stvar do krajnosti"

Da je Kina uopće počela govoriti o Ukrajini to je dobro, rekao je Zelenski već u veljači. Pored moguće uloge posrednika za Ukrajinu je dobro da se prema Kini odnosi blago, izjavio je ukrajinski politolog Volodimir Fezenko na ukrajinskoj televiziji. „Za nas Kina ostaje jedan od najvažnijih trgovinskih partnera, kao i za brojne druge zemlje, uključujući i SAD. I ovdje bi zato trebalo izbjegavati ekstreme. Nije potrebno stvari tjerati do krajnosti."

Ukrajina izvozi kukuruz, biljno ulje, željeznu rudu

Prije početka ruske agresije na Ukrajinu Kina je bila jedan od najvažnijih ukrajinskih trgovinskih partnera. Prema podacima OESS-a Ukrajina izvozi u Kinu prije svega kukuruz, biljno ulje i željeznu rudu. A iz Kine uvozi kućanske potrepštine, konzumna dobra i električne aparate. Ipak, Rusija je daleko veći trgovinski partner Kine u usporedbi s Ukrajinom.

Glavni cilj Ukrajine je zato jasan, kaže Ivan Us iz Nacionalnog instituta za strateška istraživanja. Najveći interes Ukrajine je trenutno da Kina i dalje ne isporučuje nikakvo oružje Rusiji. „Da, ona podupire Rusiju riječima. Ali to su samo riječi", kaže Us. Vojna pomoć dosad nije dogovorena. „Ukrajina ne želi da se dogodi nešto što bi moglo promijeniti poziciju Kine."

Ne smije se ignorirati utjecaj Pekinga na Moskvu, kaže Us. Zato će Ukrajina i dalje nastojati uvjeriti svjetsku silu Kinu u svoju poziciju.

Ali, ipak postoji opasnost da Kina pojača svoju pomoć Rusiji, ako se Ukrajina o Kini izjasni kritičnije, citira magazin Politico predsjednika Odbora za vanjsku politiku ukrajinskog parlamenta. Zato se može očekivati da tonovi iz Kijeva prema Pekingu neće postati kritičniji.

