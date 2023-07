Kako prestati pušiti?

Rizik od moždanog udara, oboljenja srca i raka smanjuje se nakon prestanka pušenja, a samo nekoliko tjedana i mjeseci bez cigarete donosi poboljšanje općeg zdravstvenog stanja.Tijelo se brzo oporavlja nakon prestanka pušenja.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 14 posto uzroka smrti u svijetu povezani su s posljedicama pušenja. Upravo u zemljama s niskim i srednjim primanjima raste broj takvih slučajeva. Najnovija istraživanja pokazuju da se taj trend nastavlja.

„Pušenje je masovno, globalno opterećenje za zdravlje. Ako ne smanjimo broj pušača, u ovom stoljeću ćemo zabilježiti milijardu smrtnih slučajeva na svijetu povezanih s pušenjem", kaže Hazel Cheeseman. On radi za organizaciju Action on Smoking and Health, (ASH) nastalu pri britanskom Kraljevskom liječničkom koledžu (Royal College of Physicians, RCP).

Zašto cigareta stvara ovisnost?

Prilikom pušenja cigarete oslobađa se nikotin, koji preko pluća dospijeva u krvotok, pa u mozak. Tamo on pospješuje oslobađanje različitih neurotransmitera, naročito dopamina, u mezolimbičnom centru nagrađivanja. To može dovesti do ugodnih osjećaja, popravljanja raspoloženja. Mozak to stanje dovodi u vezu s cigaretom, tako nastaje žudnja za cigaretom i naposljetku - ovisnost.

Električne cigarete nisu rješenje Foto: Koen van Weel/ANP/IMAGO

Metode odvikavanja

Dvije odlučujuće metode za prevladavanje ovisnosti od cigareta su snaga volje i disciplina. Osim toga, postoji niz pomoćnih sredstava za odvikavanje. Terapija pomoću kontroliranog unošenja nikotina, flasterom, žvakaćom gumom i inhalacijom, pomaže smanjenu potrebe za pušenjem. Sam nikotin nije toliko štetan kao cigaretni dim koji dovodi do teških oboljenja pluća.

I razni lijekovi mogu pomoći. U njih spadaju Vareniclin i Bupropion. Prvi stimulira lučenje dopamina, što je imitacija „nagrade“ nakon pušenja pa su tako smanjuju teškoće pri odvikavanju. Bupropion djeluje slično, ali preko drugog neurotransmitera poznatog kao GABA (gama-aminomaslačna kiselina). On prigušuje aktivnost mozga.

„Lijekovi su skuplji od ostalih metoda ali su izuzetno povoljni ako se obzir uzmu efekti koje pušenje ima na naše zdravlje i zdravstveni sustav", kaže Cheeseman.

Elektronske cigarete ne prati dobar glas kada je riječ o odvikavanju od pušenja. Jesu li one uopće sigurne? „Ne postoje dokazi da elektronske cigarete pomažu pri odvikavanju od pušenja. Ali one i nisu medicinski certificiran proizvod, one se ne prepisuju kao lijek”, kaže Cheeseman.

Znanstvenici su suglasni u stavu da je najbolje rješenje u kombinaciji više metoda. Doduše, svaka od njih je djelotvornija od toga da se ne pokuša ništa, ali se kombinacija metoda ispostavila kao najefikasnija.

