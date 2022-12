I mladi uvelike posegnuli za cigaretom

Cigarete i pušenje među mladima u Njemačkoj su već godinama "izlazili iz mode" - dobrim dijelom i zato što su duhanski proizvodi sve skuplji za plitke džepove učenika i studenata. Tako je prije dvadesetak godina još dobra četvrtina maloljetnika znala posegnuti za cigaretom, prije par godina je to palo na jedva desetak posto.

Ali to se u ovom vremenu drastično i naglo promijenilo: već šest godina se redovito provodi Njemačko ispitivanje navika pušenja (DEBRA) na reprezentativnom uzorku od oko 2.000 sudionika i po najnovijem rezultatu je od 2021. propušilo oko 200.000 maloljetnika u ovoj zemlji - što znači da se njihov broj praktično udvostručio. Čak i među "pučkoškolcima", dakle onima do 14 godina starosti koji "probaju zapaliti" je od 2020. njihov udio skočio s 26,6 na 35,5%.

Pušenje je iz godine u godinu bilo sve manje "cool" za mlade, već i zbog cijene kutije cigareta. Ali u doba nevolje i usamljenosti se i propušilo.

"To je upravo zastrašujuće!" - kaže za portal lista Der Spiegel Daniel Kotz, profesor za istraživanje ovisnosti na Institutu za zdravlje Sveučilišta Düsseldorf i voditelj ovih redovitih istraživanja. Zapravo su i Nijemci svih godišta opet posegnuli za cigaretom - bilo "običnom", bilo E-cigaretom, ali ni u jednoj dobnoj skupini taj porast nije tako velik i drastičan kao među maloljetnicima. I kod mladih - dakle od punoljetnosti do 24. godine se u proteklim godinama pušilo sve manje da bi onda sad njihov udio opet skočio s oko 36 na 41%.

Najprije korona, sad i rat...

Objašnjenje ne treba dugo tražiti: već u vrijeme mjera protiv korone je upravo eksplodirala potrošnja i drugih opijata kao što je alkohol, sad su još došle druge nevolje i zabrinutost za vlastitu budućnost u sjeni ratnih prijetnji. Portal Spiegela citira i njemačkog ministra zdravstva Karla Lauterbacha koji je "veoma zabrinut" zbog ovih nalaza i najavljuje "analizu" i kako onda svakako treba "razmisliti" o boljim mjerama zaštite mladih.

Protiv poroka bi bilo najbolje boriti se uklanjanjem uzroka. Ali protiv samoće i zabrinutosti za vlastitu budućnost jedva pomažu puka upozorenja na kutijama cigareta.

No to ne izgleda lako: već odavno se i na kutijama duhanskih proizvoda uporno ponavljaju svi racionalni argumenti i teško da itko ne zna za tvrdnje službenih institucija kako u Njemačkoj godišnje umire preko 120 tisuća ljudi od uživanja duhana - 40 puta više nego što ih gine u prometnim nesrećama. I cijena je već paprena: u Njemačkoj jedna cigareta sad košta nekih tridesetak centi, što vodi jedino tome da mladi u pravilu "frču" duhan. To je doduše jeftinije, ali tako još više štetnih tvari dopiru u organizam.

aš (Spiegel, agencije)