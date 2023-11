Izraelska kopnena ofenziva u Gazi: borbe od kuće do kuće

Izraelska ofenziva protiv Hamasa ulazi u novi fazu. Borbe će se voditi po ulicama Gaze, od kuće do kuće. Prijete veliki ljudski gubici na obje strane – posebno među palestinskim civilima.

„Nastavit ćemo dok ne pobijedimo. Nemamo drugog izbora", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Tako je ugasio slabašne nade u prekid vatre koji od njega zahtijeva UN i mnogi drugi.

Mjesec dana nakon terorističkih napada Hamasa u kojima je ubijeno 1.400 Izraelaca, vojska je presjekla Pojas Gaze na dva dijela i opkoljava grad Gazu. Ulične borbe vode se po selima, uskoro bi se mogle preseliti i na gradske ulice.

„U urbanoj borbi su izraelski vojnici iskusniji nego bilo koja druga vojska na svijetu“, kaže vojni stručnjak Frank Ledwidge sa Sveučilišta u Portsmouthu. Izraelska vojska obučava se godinama za takvu borbu u posebnom centru u pustinji Negev. Ali, ovo više nije obuka.

Pouke iz Mosula

Upozorenja da ne treba imati prevelika očekivanja stižu i iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da su urbane borbe „ekstremno teške", a napredak uvijek spor.

Amerikanci znaju o čemu govore. Svojevremeno su na sličan način „čistili“ ćelije Islamske države u Siriji i Iraku. Procjenjuje se da je samo u borbama za grad Mosul (2016./17.) poginulo deset tisuća civila. Borba je trajala devet mjeseci.

Pri tome je Hamas, koji su SAD, EU i druge države proglasili terorističkom organizacijom, daleko vojno iskusniji i opremljeniji nego Islamska država. Hamas ima podršku Irana i libanonske islamističke paravojske Hezbolaha.

Ruševine u gradu Gazi: rat od kuće do kuće tamo još nije počeo Foto: Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press/picture alliance

Zato je i američki predsjednik Joe Biden, kad je posjetio Izrael krajem listopada, upozorio da Izrael ne treba dozvoliti da ga vodi gnjev i tako ponoviti američke greške poslije terorističkih napada od 11. rujna 2001. godine.

Trodimenzionalno ratovanje

No čini se da sada nema povratka. Izraelska vojska ima nadmoć u opremi i ljudstvu, ali Hamas ima veliku prednost – za ovakav napad se dugo spremao, poznaje teren i ima spremne zamke.

Frank Ledwidge kaže da su u gradskim borbama poseban problem eksplozivi. Njih će, očekuje ovaj stručnjak, biti na svakom uglu, u svakoj zgradi. Ionako su, poslije mjesec dana bombardiranja, mnoge zgrade ruine u kojima nitko ne živi.

Posebna stvar u Gazi je sustav tunela koji borcima Hamasa omogućava prelazak iz zgrade u zgradu, bez izlaženja na ulicu.

Sustav tunela, koji se prostire ispod čitavog Pojasa Gaze, navodno je dugačak na stotine kilometara Foto: Ashraf Amra/AA/picture alliance

„Urbane borbe su trodimenzionalne", dodaje Ledwidge za DW. „Napad može doći sprijeda, straga, odozgo pomoću dronova – a u Gazi i odozdo, iz tunela.“

Uz to, Hamas drži više od dvije stotine talaca i to je njegova najvrjednija valuta. Stručnjaci vjeruju da direktne akcije oslobađanja neće funkcionirati – to jest, da će teroristi prije pobiti taoce nego dozvoliti njihovo oslobađanje.

Palestinski civili, koje Hamas često koristi kao ljudski štit, bit će još ugroženiji. Zapadne vlade pozivaju Izrael da štedi civile, što Izrael i obećava. Ali, prema navodima Ministarstva zdravstva u Gazi koje vodi Hamas, do sada je u izraelskim napadima poginulo deset tisuća civila. Od toga su, priopćeno je, polovica djeca.

Izrael je pozvao civile da napuste sjeverni dio Pojasa Gaze, no tamo i dalje ima stotine tisuća stanovnika. „Vrlo je teško u uličnim borbama razlikovati teroriste Hamasa od onih koji to nisu“, kaže Ledwidge.

Britanski stručnjak Frank Ledwidge: Izraelci su „vrlo dobro pripremljeni“ Foto: DW

Strah od regionalnog rata

U zraku visi mogućnost regionalnog sukoba. „Hamas nastoji proizvesti užasne slike mrtvih palestinskih civila kako bi tako uvukao Iran i njegove marionete u sukob", rekao je nedavno za DW Hans-Jakob Schindler iz međunarodne Organizacije Counter Extremism Project.

Doduše, šef Hezbolaha Hassan Nasrallah u prvom obraćanju u petak nije pozvao na rat protiv Izraela.

Vojni stručnjak Frank Ledwidge kaže kako se čini da je opasnost od regionalnog rata nešto manja, barem zasad. Prema njegovim riječima, Hezbolah zna da većina Libanonaca ne želi biti uvučena u rat.

Izraelski ministar obrane Joaw Galant računa da će borbe trajati mjesecima. „Može trajati mjesec ili dva ili tri, ali na kraju neće više biti Hamasa“, rekao je prije nekoliko dana.

Posljednja velika kopnena ofenziva 2014. godine trajala je oko dva mjeseca, ali tada cilj nije bilo kompletno uništenje Hamasa. Za sada je nejasno kakav plan Izrael ima za Pojas Gaze, kad se ova ofanziva jednom završi.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu