Drama u Malmöu, razočaranje u Hrvatskoj

Drama kakva se može usporediti samo s pucanjem jedanaesteraca u finalu nekog važnog nogometnog prvenstva. Ili možda još jedino s finalom prvenstva Zadar-Cibona 1986.

S nekoliko glasova prednosti predstavnik Švicarske Nemo je pobijedio ispred Baby Lasagne iako je hrvatski predstavnik dobio najviše glasova publike. Neki bi mogli reći ESC povijest se ponavlja: prošle godine se dogodilo isto: predstavnik Finske, miljenik publike, je izgubio od švedske predstavnice, miljenice žirija. Žiriji u studijima diljem Europe bili su škrti s dijeljenjem bodova Hrvatskoj. Hrvatska je jedino od Srbije i Cipra dobila 12 bodova.

Prije toga je i tijekom izvođenja i u Media Centru Baby Lasagna izazvao eksploziju oduševljenja okupljenih novinara. Sličnu je atmosferu izazvala još samo predstavnica Španjolske koja je nažalost prošla s jednim od posljednjih mjesta.

Sada su tjedni izvještavanja "iz minute u minutu" iza nas: možemo se vratiti svakodnevnim, mnogo dubljim dramama. Inače, kada se sva euforija oko Baby Lasagne stiša, može se reći da je ovo natjecanje za pjesmu Eurovizije po mnogo čemu povijesno. Rijetko kada je neka manifestacija bila do te mjere u sjeni politike poput ove.

Nagrada za hrabrost- Eden Golan Foto: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Podijeljeni grad

Sam grad Malmö, od prije poznat po visokoj stopi kriminaliteta, posljednjih godina pojačano povezan s useljenicima, je posljednjih dana više nalikovao mjestu gdje se održava neka konferencija organizacije poput G7 koje su tradicionalne crvene krpe međunarodnog protestnog turizma. Kordoni švedskih policajaca naoružanih dugim cijevima kojima već danima pomažu kolege iz Danske i Norveške, uz palestinske zastave, obilježile su sliku grada posljednjih dana.

U centru grada u subotu na dan ESC-a, vlasti su organizirale public viewing s nekim ostarjelim i davno zaboravljenim zvijezdama popu Haddawaya ili malo aktualnijih poput nedavnih pobjednika, Ukrajinaca iz Kalush Orkestra. No sve to nije moglo neutralizirati izljeve bijesa povezanog s mržnjom koji su dopirali iz ostalih dijelova grada, posebice s glavnog trga preplavljenog palestinskim zastavama gdje se održavao središnji prosvjed.

Što se više približavalo Malmö Areni, na južnom rubu grada, gdje su prosvjedi bili zabranjeni (što očito nitko nije javio Greti Thunberg pa ju je policija morala odvesti s trga), palestinskih marama je bilo sve manje a zastava zemlja sudionica sve više što je doprinijelo malo šarenijoj atmosferi.

No usprkos veselim fanovima koji su kako se večer približavala u sve većem broju vlakom preko tjesnaca Oeresunda dolazili iz nekoliko minuta udaljenog Kopenhagena, atmosfera je nakon svih događaja proteklih dana, daleko od atmosfere koja priliči jednog događaju na koji je, kolikogod neki dežurni propovjednici govorili kako se radi o događaju na kojem se sve vrti oko novca, ipak u svojoj srži ništa drugo nego lakoglazbena zabava za milijune.

Umjesto hrvatske čipke, palestinska marama - Greta Thunberg Foto: Johan Nilsson/TT/IMAGO

Negativno nabijena atmosfera na i oko ESC-a

Povrh svih peripetija oko prosvjeda protiv Izraela i zahtjeva da se ova zemlja izbaci iz natjecanja, u subotu je još uz to objavljeno kako je nizozemski predstavnik izbačen s natjecanja zbog toga što je, nakon što je navodno nasrnuo na jednu kamermanku i fizički joj zaprijetio, policija protiv njega pokrenula istragu. No i prije nego što se uopće saznalo za razlog izbacivanja, mnogi na mrežama su zaključili da je to sigurno zbog Izraela što pokazuje iracionalnost i naelektriziranost atmosfere oko ovogodišnjeg ESC-a. U Media Centru su čak počele kružiti glasine kako će se sprema bojkot nekih izvođača uz znak solidarnosti s nizozemskim predstavnikom.

Baby Lasagna se na kraju našao u društvu s natjecateljicom iz Izraela. Publika je očito htjela nagraditi hrabrost mlade Eden Golan koja je uz brojne prijetnje ipak odlučila nastupiti. Eden Golan je i u finalu izviždana od strane publike u dvorani. Još glasnije zvižduke je dobio Martin Osterdahl, izvršni producent ESC-a, Šveđanin kojem je jedan dio publike jako zamjerio što nije zabranio nastup Izraelu koji je na kraju završio na petom mjestu.



Puno spektakla ali i razočaranja

Nemo nosi pobjedu kući Foto: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Razočaranje među fanovima izazvala je i činjenica da na 50. godišnjicu svoje velike pobjede ABBA nije nastupila na domaćem terenu. Umjesto toga smo bili svjedoci nekakvog manje-više uspješnog pokušaja da se uz pomoć umjetne inteligencije zamjene pravi umjetnici koji od tantijema dobivaju tolike milijune da im očito nije potrebno ponovno se pojaviti na manifestaciji koja ih je katapultirala među estradne legende.

Nedostatak posrnulih zvijezda pomalo je popravila i visoka tehnička i scenska dorađenost većine nastupa od kojih se osim hrvatskog posebno ističe i britanski (kojeg je publika "nagradila" s nevjerojatnih 0 bodova).

Nakon ove Eurovizije nama s jugoistoka Europe će u sjećanju ostati i komentari koji su ukazivali na to da se u općem ludilu mržnje među delegacijama, ekipe Hrvatske, Slovenije i Srbije (čije predstavnica Teja Dora je završila na 17. mjestu) demonstrirale takvu idiličnu slogu da su im mnogi na tomu zavidjeli i naravno, s obzirom na našu nedavnu prošlost, na tu temu radili i viceve.

Možda je ljudima s tih prostora previše politiziranja i agresije pa ju žele izbjeći na jednom ovakvom mjestu kao što je ESC. Sam Baby Lasagna je nekoliko tjedana prije Malmöa rekao: „Ja nisam političar, ja sam glazbenik, Ja nisam kvalificiran pričati o politici ili bilo kakvim sličnim srodnim temama. Ja neću na bazi politike osuđivati nikoga niti ću na bazi politike braniti ikoga. Moje mjesto je u glazbi i tamo će i ostati“.

S kreditom kojeg si je stvorio posljednjih mjeseci posebno tjedana, Marku Purišiću, koji je usput rečeno i od svih natjecatelja jedini autor pjesme koju je otpjevao, ako to želi, čeka svjetla budućnost u glazbi. Njega samog po izjavama nakon natjecanja nije oborila, kaže da je zadovoljan postignutim. No razočaranje se nije moglo sakriti pogotovo kod nekih članova banda. A bilo je i suza. Nažalost ne radosnica kao kod pobjednika iz Švicarske (koji živi u Berlinu). Možda Marku i ekipi raspoloženje podigne doček koji im se u nedjelju priprema kod kuće.

Njemački mediji, koji su redom Baby Lasagnu ubrajali u favorite, su s popriličnom dozom humora popratili nastup svog predstavnika i to naslovom poput: „Švicarska pobijedila, Njemačka nije posljednja".