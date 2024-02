ESC: Baby Lasagna favorit, Nijemcima prijeti novi debakl?

Prognoze, ankete među fanovima o mogućim favoritima ili kvote u kladionicama su za ljubitelje Eurovizije nešto što je jednostavno dio ESC-a. A već sad se, nakon nacionalnih odluka o predstavnicima pojedinih zemalja na Eurovision Song Contestu 2024. u Švedskoj, intenzivno nagađa o tome tko bi mogao osvojiti trofej?

Odluka o tome će pasti 11. svibnja u finalu koje se održava u Malmöu. I naravno, kao i uvijek do sada, svi znaju (ili su barem uvjereni da znaju) tko će osvojiti prestižno natjecanje. Na koncu bi se ipak moglo dogoditi da se, kao i često u prošlosti, prognoze pokažu uglavnom pogrešnima.

Ukrajina i Italija

Teško je, kažu stručnjaci, već sad, znači u tako ranoj fazi, prognozirati moguće pobjednike. Naime, u nekim zemljama proces nominacije, odnosno odluke o predstavnicima na ESC-u, još uvijek nisu pale. Što se tiče kladionica, u ovom trenutku najbolje kotiraju Alyona Alyona & Jerry Heil iz Ukrajine s pjesmom "Teresa & Maria". Oni su zapravo već odavno broj 1 u kladionicama. Na drugom mjestu je (bila) Talijanka Angelina Mango. A iza nje – Hrvatska, iako do ovog vikenda uopće nije bilo poznato tko će tu zemlju predstavljati u Malmöu. Nakon odluke i nakon pobjede Baby Lasagne (Marko Purišić) stvari su se promijenile – Italija i Hrvatska su zamijenili mjesta. Hrvatska je sada s pjesmom „Rim Tim Tagi Dim“ favorit broj 2.

Tko će predstavljati Njemačku?

Iako su kladionice često „pogodile“ ime pobjednika ili pobjednica, u slučaju Njemačke su ovaj put pogriješile – sve do početka emisije u kojoj se odlučivalo o njemačkom predstavniku, uvjerljivi favorit, i to s velikom prednošću, za kladionice je bio Ryk i njegov "Oh Boy" – sa šansom za ostvarivanje pobjede od čak 55%. Iza njega je kotirala Bodine Monet s 19 posto. Isaak je bio tek na četvrtom mjestu. Samo četiri posto kladioničarskih stručnjaka je bilo uvjereno u njegov trijumf. I što se dogodilo? Ryk je završio tek na trećem mjestu, iza Maxa Mutzkea. Pobijedio je – Isaak.

Prije odluke o predstavniku Savezne Republike (prije desetak dana) na finalu ESC-a u Švedskoj, Nijemci su na međunarodnim kladionicama kotirali relativno solidno, bili su na osmom mjestu. A nakon Isaakove pobjede Njemačka je „pala“ na 17. mjesto. U trenutku pisanja ovog članka malo su se popravili i popeli na 16. poziciju. Svejedno se mnogi njemački fanovi ESC-a već sad boje novog debakla u Malmöu.

