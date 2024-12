40 godina „Last Christmas“ – i nikako da je “posljednji”

Ako se još nekako može podnijeti bez ozbiljnijih psihičkih posljedica i božićno drvce i blagdanska histerija, posljednji udarac će biti pjesmuljak Last Christmas. On je već 40 godina u našim ušima.

Bez trunka milosti, pred Božić su tu i poznati hitovi i od ove pjesme ne možemo pobjeći: svira na radiju, sa razglasa Božićnih sajmova, u trgovinama... Vjerojatno ih već ima koji se u ovim Božićnim danima boje i uključiti štednjak ili otvoriti hladnjak u strahu da će ih dočekati prvi tonovi pjesme sastava Wham!, "Last Christmas".

Postoji verzija pjesme na španjolskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, japanskom, švedskom, portugalskom... Nemoguće ih je sve nabrojati, još teže i preslušati. I ritam se mijenja, postoje inačice od salse do metala, od folka do R&B-a. A svake godine dolaze nove verzije...

Kada je pjesma objavljena 1984. godine, zapravo je zauzela tek drugo mjesto na britanskoj božićnoj ljestvici. Prvo mjesto tada je pripalo "Do They Know It’s Christmas?" od benda Band Aid. Tek 2021. godine "Last Christmas" je osvojila prvo mjesto u Engleskoj. Prije 15 godina video je ponovno objavljen na YouTubeu, a do danas ima gotovo milijardu pregleda i zauzima 31. mjesto među najgledanijim glazbenim videozapisima svih vremena.

O čemu se tu radi?

Glavni lik (pjevač Whama! George Michael) upoznaje ženu za Božić, zaljubljuje se, poklanja joj svoje srce i broš. Već sljedećeg dana ga izabranica napušta. Godinu dana kasnije dolazi do ponovnog susreta: grupa mladih ljudi sastaje se u snježnoj kolibi, među njima George s novom djevojkom i spomenuta djevojka sa svojim novim partnerom (Wham-ovim kolegom Andrewom Ridgeleyem). Prilikom ponovnog susreta među njima se razmjenjuju strastveni pogledi, ali George mora gledati kako Andrew nosi broš koji je prošle godine poklonio svojoj odabranici. Zaklinje se: ove godine želi se zaljubiti samo u nekoga posebnog kako bi izbjegao nove ljubavne patnje.

Glazbeni video prati gotovo neodoljiv šarm 80-ih - to ne dolazi samo od strastvenih pogleda glavnih likova, već i od obilnog korištenja mekog fokusa i frizura koje su tada bile u trendu. Bizarna činjenica: video je snimljen u švicarskom skijalištu Saas Fee. Koliba u kojoj se treba održati božićna proslava vidi se samo s vanjske strane. Ekipa Whama! nije mogla ući unutra, jer u cijelom selu nije bilo nikoga tko bi imao ključ. Zato su unutarnje snimke snimljene u kulturnom centru Saas Fee.

Ljubav čini čuda

U ljeto 1984. George Michael (1963. - 2016.) napisao je nekoliko redaka u svoj bilježnicu - tako se priča - dok je, još 21 godinu mlad, zajedno sa svojim kolegom iz benda Andrewom Ridgeleyem bio u autobusu na putu k svojim roditeljima. Njih dvojica su već tada bili uspješni sa svojim bendom "Wham!", imali su već hit broj 1 u Engleskoj i SAD-u s pjesmom "Wake Me Up Before You Go-Go".

I pop zvijezde mogu imati ljubavne jade - i tako je George Michael prenio priču o svojoj nesretnoj ljubavi na papir. Zapravo, prvotno je naslov bio "Last Easter" (posljednji Uskrs) a ne Božić.

Kasnije, u kući roditelja, kako je Ridgeley ispričao radiju "Smoothradio" u studenom 2023., George je nestao u svojoj sobi, a zatim se uzbuđeno pojavio. Kao da je otkrio blago: odsvirao je Andrewu melodiju koja će postati jedna od najpoznatijih pop pjesama na svijetu.

"George je uspio u muzičkoj alkemiji i destilirao suštinu Božića u glazbu", hvali ga kolega Ridgeley. S pričom o iznevjerenoj ljubavi dotakao je srca, to je bio majstorski potez. I tako je gramofonska kuća odlučila objaviti pjesmu 30. studenog 1984. kao božićnu pjesmu - i nije čekala do Uskrsa. Tako je "Last Easter" brzo postao "Last Christmas".

Kako se pokazalo, pjesma je pogodila živac bezbrojnih ljudi koji za Božić sjede sami kod kuće i tuguju za izgubljenom ljubavlju. Melodija koju je Michael smislio tako je genijalna da se jedva primjećuje kako se pjesma sastoji od samo četiri akorda.

Preklinjem te: nemoj opet!

Ali koliko god genijalna bila pjesma - ona ne samo da se svrstava među najuspješnije božićne pjesme svih vremena, već - zajedno s Mariah Carey "All I Want for Christmas" - za mnoge ljude postaje i najnapornija. Isključiti se iz ove pjesme u božićno vrijeme gotovo je nemoguće, no postoje pokušaji:

George Michael je sa samo četiri akorda postigao muzičku čaroliju: 2024. bi mu bilo 61 godina Foto: Geoff Caddick/EPA/dpa/picture alliance

Na Facebooku od 2016. godine postoji natječaj na stranici "Whamageddon": ima li nekoga tko će uspjeti za vrijeme čitavog Došašća da ne čuje tu pjesmu? Tko to uspije, uzdiže se u status "preživjelih".

No opasnost da vas iznenadi "Last Christmas" i tamo gdje ga ne očekujete je sve veća: osim radija i televizije, sad su tu i socijalne mreže sa upravo bezbroj varijanti tog pjesmuljka. Ukratko, šanse za „preživjele“ su sve manje. S druge strane, njemačka postaja Radio Bob svojim slušateljima u ovim danima jamči „zonu bez Last Christmas“.

Andrew Ridgeley je živ, George Michael je preminuo. On je pak napisao i knjigu o dobu skupine Wham! Foto: Urszula Sołtys/Dutton/AP Photo/picture alliance

Ukratko, „posljednji Božić“ će teško ikad biti „posljednji“ pa ni na svoj 40. rođendan. Sve dok je svih nas će valjda biti i Božića – a svakako će biti ljubavnih jadi.