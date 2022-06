Volodymyr Zelensky devant l'Union africaine

Cet après-midi, à Addis Abeba, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA ont pu suivre le discours du président ukrainien. Celui-ci a qualifié l’invasion russe de " guerre coloniale" et il est revenu sur la crise alimentaire qui frappe le continent africain en assurant que des négociations étaient en cours pour débloquer les ports d'Ukraine et ainsi permettre de reprendre les exportations de produits comme les céréales, notamment vers l'Afrique.

Extrait du discours de Volodymyr Zelensky :

"Cette guerre peut sembler très lointaine pour vous et vos pays. Mais la hausse catastrophique des prix des denrées alimentaires l'a déjà fait ressentir à des millions de familles africaines. Ainsi qu'à de nombreuses familles en Asie, en Europe, en Amérique latine. Le niveau injuste et provoqué par l’invasion russe des prix alimentaires est douloureusement ressenti sur tous les continents. Malheureusement, cela peut devenir un problème particulier pour vos pays.

Nous menons des négociations complexes à plusieurs niveaux pour débloquer nos ports ukrainiens. Mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de progrès. Parce qu'aucun outil réel n'a été trouvé pour faire en sorte que la Russie n’attaque pas nos ports à nouveau.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a-t-il fonctionné ? Non. De plus, votre voix au Conseil de sécurité de l'Onu - la voix de l'Afrique - n'a pas été pleinement entendue. Mais dans le monde globalisé d'aujourd'hui, un monde sans Afrique et une Afrique sans liens avec le monde sont impossibles. Et il est juste que l'Union africaine mène une activité de principe, défendant les intérêts de tous les habitants de votre continent."