Yaya Dillo en fuite mais entend poursuivre son combat

Exfiltré le 1er mars dernier de son domicile, Yaya Dillo Djerou est actuellement dans un endroit tenu secret.

Avant sa fuite, il était sous le coup de deux mandats d’arrêt à la suite d’une plainte déposée en mai 2020 par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, et sa fondation Grand Cœur, pour diffamation et injures.

Écouter l'audio 02:04 "Nous allons continuer nos activités politique" Yaya Dillo

L’opposant avait en effet dénoncé sur les réseaux sociaux, une convention signée entre Grand Cœur et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. A présent, les autorités tchadiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour meurtre, coups et blessures volontaires, et complicité de meurtre contre tous les auteurs, co-auteurs et complices d’infractions lors de la tentative d’interpellation de Yaya Dillo qui a perdu sa mère et son fils durant l'intervention.

L'opposant revient sur ce drame et évoque ses projets pour l'avenir. Une Interview que vous pouvez suivre en cliquant sur l'image ci-dessus.