Volley-ball (F) : Les Camerounaises championnes d'Afrique

A Kigali, les Camerounaises ont dominé les Kenyanes 3 sets à 1 en finale . Il s'agit du troisième sacre continental pour le Cameroun, son troisième consécutif après les succès de 2017 et 2019.

Le Maroc complète le podium. Dans la petite finale, les Marocaines ont battu les Nigérianes 3 sets à 0 et remportent ainsi la 2ème médaille de bronze de leur histoire. La Tunisie se classe cinquième après son succès 3-0 face à la RDC.

Le Rwanda exclu pour ne pas avoir respecté les règles

A noter que le tournoi avait été arrêté (et failli être annulé) après que le Nigeria, le Maroc et le Sénégal avaient déposé une plainte contre leur adversaire, l'équipe du Rwanda, accusé d'avoir aligné des joueuses brésiliennes qui avaient été naturalisées alors qu'elles n'étaient au pays que depuis quelques mois et qu'elles n'avaient jamais joué dans un club local, comme l'exige le règlement de la Confédération Africaine de Volley-Ball.

La CAVB qui avait accepté la requête des plaignants : le Rwanda, qui était pourtant qualifié pour les demi-finales, a été exclu du tournoi, et toutes ses rencontres ont été perdues par forfait.

Afrobasket (F) : Sénégal et Mali répondent présent

En basketball, la 25ème édition de l'Afrobasket féminin a débuté ce samedi au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, la capitale. Pour l'instant, les favorites ont répondu présent lors des premiers matchs de groupes, à l'image du Sénégal, qui a été sans pitié avec la Guinée (victoire 100-31) ou encore le Mali, qui a battu la Tunisie 101-39. Quant aux Camerounaises, elles se sont imposées 74-50 face au Kenya, tandis que les Nigérianes, tenantes du titre, ont gagné 67-50 face aux Mozambicaines.

A noter que les équipes sont réparties en quatre groupes de trois, et iront toutes au tour suivant. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les huit autres équipes devront passer par un tour de barrages.