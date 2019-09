Verdict dans l'affaire Lügde ou le plus gros scandale de pédophilie en Allemagne

Cette affaire de pédophilie a tenu l'Allemagne en haleine pendant des mois. Le verdict est finalement tombé ce matin dans le procès "Lügde", du nom d'une commune de Westphalie où ont été commis les faits.

Dans ce procès : deux coupables, deux hommes qui ont violé des centaines d'enfants dans un camping et filmé leurs délits. Ils ont écopé de lourdes peines de prison ferme mais cette affaire pose un problème de société profond sur l'insuffisance des remparts institutionnels contre la pédophilie.

Anke Grudda, juge du tribunal de Detmold, chargée de l'affaire

Une histoire à peine croyable

"Il est difficile de mettre des mots sur ces actes", a déclaré la juge après l'énoncé du verdict.

Andreas V. (56 ans) et Mario S. (34 ans) ont été reconnus coupables de viols envers 52 enfants, âgés entre 3 et 14 ans au moment des faits.

L'accusation évoque cependant plus de 270 victimes en tout, garçons et filles confondus.

Durant des années, les deux hommes ont abusé sexuellement des enfants dans un camping du nord-ouest de l'Allemagne et ils filmaient ces viols.

Les deux criminels se servaient d'une petite fille âgée aujourd'hui de 10 ans, qui était placée chez Andreas V., comme appât pour attirer leurs proies.

L'avocat de la famille de cette petite fille, Roman von Alvensleben, pourtant expérimenté, a été écœuré par la simple lecture du dossier. Il avoue : "au début, quand la mère de la petite fille est venue à mon cabinet, je ne l'ai pas crue, parce que je ne pouvais pas m'imaginer ça."

Une caravane du camping de Lügde

Peine de sûreté

Les coupables ont reconnu les faits mais la cour estime qu'ils n'ont pas pris conscience de la gravité de leurs actes.

Au bout de dix semaines de procès, le tribunal de Detmold les a respectivement condamnés à des peines de 13 et 12 ans de prison ferme assorties d'une peine de détention de sûreté.

Ce qui signifie qu'au terme de leur peine, ceux-ci pourraient être maintenus malgré tout en prison en fonction de leur dangerosité.

Cette affaire a provoqué un énorme scandale en Allemagne.

Par l‘horreur des actes reprochés aux accusés, bien sûr, mais aussi parce que la police régionale de Lippe n'a pas pris assez tôt en compte les indices à sa disposition. Et que certaines preuves ont disparu du dossier.

Le dossier Lügde comporte 14 terabytes de documents

Les manquements de la police et de l'administration

Pour Roman von Alvensleben, le problème est structurel :

"En fait, les abus sexuels sur les enfants ne sont pas vraiment pris au sérieux dans notre société. Alors ça peut arriver qu'un pédophile mette au point un système pendant 30 ans sans se faire remarquer. Et même qu'il soit pour ainsi dire accompagné par les services de l'enfance et passe inaperçu parce qu'il n'y a pas assez de contrôles. On détourne les yeux parce qu'on ne peut pas y croire."

Outre la police, les services de l'enfance font aussi l'objet de critiques pour n'être pas intervenus à temps.

L'administration du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie où se sont déroulés les faits a mis en place une commission d'enquête parlementaire.

Vers une meilleure protection des enfants?

Gaby Flösser, présidente de la Fédération régionale des associations pour la protection de l'enfance, espère que ce verdict permettra d'améliorer l'écoute des enfants en détresse.

"On sait qu'un enfant peut essayer jusqu'à huit fois de se confier à un adulte avant que celui-ci ne comprenne que l'enfant lui parle en fait d'abus, de violence sexuelle. Et à ce moment-là, l'éducateur doit savoir comment réagir."

Le ministère régional a fait de la lutte contre la pédopornographie une priorité et renforcé les équipes de police qui s'en occupent.

Le chargé des affaires de violences sexuelles au sein du gouvernement allemand a salué cette condamnation qu'il qualifie de "lourde" : 12 ans au minimum donc pour avoir violé et agressé près de 300 enfants.

Un troisième homme avait déjà été condamné à la mi-juillet pour complicité : il regardait les 86.000 vidéos produites par les deux autres. Le parquet a fait appel de sa condamnation à deux ans avec sursis pour réclamer de la prison ferme.