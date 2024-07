Venezuela : Nicolás Maduro réélu

"Les Vénézuéliens ont exprimé leur volonté absolue en élisant Nicolás Maduro(...) pour la période mandat 2025-2031. Nous proclamons président de la République bolivarienne du Venezuela Nicolas Maduro Moros", a déclaré le président du CNE, Elvis Amoroso, lors d'une cérémonie au CNE en présence de Nicolás Maduro.

Elvis Amoroso, le président du Conseil National Electoral, est un proche du président Nicolás Maduro Image : Federico Parra/AFP

L'opposition conteste

Hier dimanche (28.07), l’héritier de l’ancien président Hugo Chavez a fixé les priorités de son nouveau mandat de six ans à la tête de son pays.

"Dans ce nouveau mandat que vous m'avez donné, dans ce nouveau mandat que vous vous êtes donné, je jure que je donnerai toute ma vie pour réaliser tous les changements et transformations dont notre pays a besoin pour se diriger vers un destin de prospérité. Un destin de croissance, de paix, de bonheur social, pour sauver tous les droits des Vénézuéliens contre la dépression économique et la lutte contre l'impérialisme", a-t-il déclaré devant ses partisans chauffés á blanc.

Selon le Conseil national électoral, les résultats proclamés sont "irréversibles", alors que l'opposition conteste ces résultats par la voix de sa cheffe Maria Corina Machado. Déclarée inéligible par le pouvoir, elle avait fait campagne pour le discret Edmundo Gonzalez Urrutia.

Diplomate de carrière, Edmundo González Urrutia a remplacé au pied levé Mariana Corina Machado, sans succès. Image : Ariana Cubillos/AP/picture alliance

"Nous voulons dire à tout le Venezuela et au monde que le Venezuela a un nouveau président élu. Il s'agit d'Edmundo Gonzalez Urrutia. Les résultats proclamés constituent une fraude de plus. C'est un mépris flagrant et une violation de la souveraineté du peuple vénézuélien. Il n'y a aucun autre moyen d'expliquer et de justifier cela", a affirmé pour sa part Maria Corina Machado qui avait à ses côtés Edmundo Gonzalez Urrutia.

En outre, le parquet accuse la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado d'être impliquée dans le piratage présumé du système électoral

Un résultat contesté

Une grande partie de la communauté internationale, à commencer par un groupe de neuf pays d'Amérique latine, a exprimé lundi ses doutes sur la réélection de Nicolás Maduro au Venezuela. Il s'agit des États-Unis, de l’Union européenne, de la France, de l’Espagne, du Chili, du Pérou, du Costa Rica, du Guatemala, de la Colombie, de l’Uruguay et de l’Argentine.

Paris voudrait la publication de l'intégralité des procès-verbaux et des résultats des centres de vote pour "garantir la sincérité du scrutin", tandis que le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a fait part de sa "perplexité" sur le déroulement "régulier" de l'élection, exigeant lui aussi "des résultats qu'il est possible de vérifier et l'accès aux documents".

Même son de cloche dans la diplomatie allemande, qui a exhorté à la publication de "résultats détaillés" et à "l'accès complet de l'opposition aux documents électoraux".

La Chine félicite Maduro

Nicolás Maduro a cependant reçu le soutien de la Chine et de ses alliés habituels – à savoir Cuba, le Nicaragua, le Honduras et la Bolivie.

Nicolas Maduro entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine Image : Maxim Shemetov/AFP/Getty Images

La Chine, qui entretient des liens étroits avec le Venezuela, l'a félicité et s'est dite "prête à enrichir le partenariat stratégique habituel et à en faire bénéficier les peuples des deux pays".

Le président russe Vladimir Poutine, un allié traditionnel du Venezuela, s'est dit pour sa part "prêt" à poursuivre un "travail constructif commun" sur les dossiers liés aux relations bilatérales et les questions internationales, dans un télégramme adressé à Nicolas Maduro. "Vous serez toujours le bienvenu en terre russe", a-t-il souligné.