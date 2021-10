Vaccin contre le paludisme : le feu vert de l'OMS très bien accueilli

Dénommée RTS, S ce vaccin actuellement utilisé au Ghana, au Kenya et au Malawi avec succès dans le cadre d'un programme pilote coordonné par l'OMS, va contribuer à sauver des dizaines de milliers de vies contre le paludisme et réduire la mortalité infantile en Afrique.

Chaque année, plus de 400mille personne meurent du paludisme dans le monde, dont 95% rien qu’en Afrique selon l’OMS. Expérimenté avec succès dans trois pays africains, l’espoir d’une lutte plus efficace contre le paludisme nait grâce au RTS, S un vaccin antipaludique dont les résultats concluants, ont amené l’OMS a donné son feu vert pour une utilisation plus élargie.

"Aujourd'hui, l'OMS recommande l'utilisation généralisée du premier vaccin contre le paludisme au monde. Cette recommandation est basée sur les résultats d'un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi qui a touché plus de 800 000 enfants depuis 2019" a précisé le patron de l'OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le RTS,S devrait contribuer à réduire la mortalité infantile due au paludisme.

Une bonne nouvelle

Gisèle qui vit à Lomé, se réjouit de cette recommandation de l’OMS. "Je suis vraiment soulagée. Le paludisme est un mal qui gangrène les sociétés africaines. Si ce vaccin va être bénéfique à la population alors j’adhère" affirme t-elle.

Hugues, autre habitant de la capitale togolaise est tout aussi heureux qu’on ait pu enfin trouver un vaccin contre le paludisme. Selon lui "si enfin il y a un vaccin pour le paludisme c’est une bonne nouvelle. Parce que cela nous évite d’acheter les médicaments qui même après utilisation ne t’empêche pas de retomber malade. Un vaccin c’est vraiment une bonne nouvelle. S’il n’ya pas d’effets secondaires et que c’est efficace alors je suis prêt à le prendre" affirme le jeune homme.

Renforcer la lutte

Attendu depuis longtemps, ce premier vaccin antipaludique constitue une avancée de la science. Il vient surtout renforcer l’arsenal des moyens de prévention contre le paludisme selon Dr Bakai Abalo, épidémiologiste spécialiste du paludisme.

"Cette recommandation va permettre de sauver plusieurs vies en Afrique et celles des tout petits surtout. Le déploiement massif de ce vaccin est un outil préventif de plus qui vient s’ajouter à l’arsenal des mesures préventives déjà utilisés dans la lutte contre le paludisme"précise t-il.

Ces 20 dernières années, les pays africains ont accompli d'énormes progrès dans la lutte contre le paludisme grâce aux principaux outils recommandés par l'OMS, tels que les moustiquaires imprégnées d'insecticide, les pulvérisations intra domiciliaires d’insecticides et les antipaludiques.