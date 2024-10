Joe Biden en Allemagne, les enjeux d'une visite

Le président américain, Joe Biden, est attendu vendredi (18 octobre) en Allemagne. Un déplacement après un premier report, en raison de l'ouragan Milton. C'est la première fois depuis le président Obama, en 2016, qu'un président américain se rend en Allemagne. Joe Biden effectue ce voyage juste avant la fin de son mandat. Il évoquera notamment la question de l'Ukraine, mais enverra également un message clair contre l'antisémitisme en visitant le mémorial de l'Holocauste.

La relation transatlantique a débuté dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis sont devenus la bouée de sauvetage de l'Allemagne, en fournissant une aide par le biais du plan Marshall pour reconstruire le pays déchiré par la guerre. Les Etats-Unis ont versé des milliards de dollars pour aider l'Allemagne de l'Ouest.

Pourquoi l'Allemagne était si importante pour les Américains?

"L'une des raisons est qu'il s'agissait, bien sûr, de la ligne de front de la guerre froide. Les Etats-Unis étaient le garant et le partenaire de la sécurité de l'Allemagne de l'Ouest. Par ailleurs, les liens économiques se sont rapidement renforcés après la guerre. On peut le constater dans certaines des premières visites présidentielles" explique Peter Sparding du Centre d'étude de la présidence et du Congrès.

Le mur de Berlin, érigé en 1961, symbolisait la division entre l'Est et l'Ouest. Et les Etats-Unis ont joué un rôle clé dans le processus d'unification, près de 30 ans plus tard.

La chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne a marqué toute une génération Image : Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

Les images de la réunification ont influencé toute une génération, dont Joe Biden faisait partie. Selon Peter Sparding, ce dernier a été formé à ses débuts dans le domaine de la politique étrangère, au moins par l'expérience de la guerre froide et de l'Allemagne, qui était la pièce maîtresse de ce conflit.

C'est, selon lui, l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden a soutenu fermement l'Ukraine dès le premier jour de l'invasion russe. Cette attitude se reflétera également lors de ce voyage, au cours duquel il devrait visiter la base aérienne de Ramstein, une installation militaire américaine clé située dans le sud de l'Allemagne.

Des attentes à l'avenir

Alors que le déplacement de Joe Biden a lieu à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle américaine, Peter Sparding estime que des changements sont à prévoir.

"Les relations germano-américaines seront différentes à l'avenir, quel que soit le président" assure-t-il.

Il rappelle que "les Etats-Unis, s'orientent vers l'Indo-Pacifique et réagissent à la montée en puissance de ce qu'ils considèrent comme leur concurrent, la Chine". Selon lui, il y aura donc plus d'attentes, notamment que "des pays comme l'Allemagne prennent plus de responsabilités en Europe, ou autour de l'Europe, mais aussi en ce qui concerne la concurrence avec la Chine."

La visite du président Biden marque donc la fin d'une époque, non seulement dans la vie même du président, mais aussi dans les relations germano-américaines telles que nous les avons connues.