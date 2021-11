Université

Dans certains pays d'Afrique, faire des études supérieures est un véritable défi. Les cursus durent parfois de longues années en raison du manque de moyens financiers qui entraîne des grèves longues et difficiles.

Au Niger, les étudiants se préparent ainsi à une "année blanche" en raison d'une grève lancée pour réclamer le paiement des bourses, tandis qu'au Tchad, l'année académique dure généralement largement plus d'un an. Au Burundi, les étudiants prennent de grands risques en protestant contre le décret instaurant de prêts au lieu des bourses. Entre difficultés financières et vétusté des universités, le point sur la vie estudiantine en Afrique.