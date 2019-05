Une révision constitutionnelle qui relance les débats au Togo

Au Togo, les yeux sont désormais tournés vers le président togolais. Faure Gnassingbé doit promulguer la loi adoptée mercredi par les députés et qui introduit des amendements à la constitution. Le nombre de mandats présidentiels est limité à deux et sa durée est de cinq ans. Le mandat des députés est renouvelable deux fois mais celui-ci dure six ans. Autre nouveauté : le principe d'un scrutin présidentiel à deux tours dans le système électoral. Ces amendements votés pourraient cependant ne pas calmer l'opposition selon Mathias Hounkpe, expert électoral et administrateur du programme "gouvernance politique" à l'Osiwa (Open society initiative for west africa) qui s'exprimait dans la matinale info de la DW ce vendredi 10 mai 2019.

